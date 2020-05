12:47 Uhr

Elfjähriger Radler prallt in Gaulzhofen gegen Auto

Unfall in Gaulzhofen: Ein elfjähriger Bub ist mit dem Rad gegen ein Auto geprallt.

Bub fährt mit dem Fahrrad in dem Aindlinger Ortsteil aus einer Hofeinfahrt auf die Straße und prallt gegen ein vorbeifahrendes Auto. Er kommt ins Krankenhaus.

Mit einem Auto ist ein elfjähriger Bub am Samstagnachmittag im Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen kollidiert. Er wurde verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Bub gegen 16 Uhr in der Bergstraße mit seinem Fahrrad aus der elterlichen Hofeinfahrt auf die Straße und prallte dabei gegen die Seite eines just in diesem Moment vorbeifahrenden Autos.

Aindling-Gaulzhofen: Bub wird nach Unfall im Krankenhaus versorgt

Der Junge verletzte sich dabei am Schienbein und musste im Krankenhaus Friedberg versorgt werden. Die 30-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. (bac)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen