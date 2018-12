08.12.2018

Elisabethschule: Pizzagruppe Adler wird zehn

Lehrerin Karin Stemmer bedankte sich bei Singh Harjinder, dem Chef der Pizzeria Adler, bei der Feierstunde anlässlich zehnjährigen Bestehens der „Pizzagruppe Adler“. An diesem Projekt nehmen vier junge Frauen aus der Berufsschulstufe der Elisabethschule Aichach teil. Sie überreichten an Singh Harjinder eine kunstvoll gestaltete Tafel mit einer Dankurkunde, die von Landrat Klaus Metzger und vom Behindertenbeauftragten Josef Koppold unterschrieben ist. Gefeiert wurde in der Aula der Elisabethschule mit den Schülern, Lehrern, Betreuern und Eltern. Schulleiterin Christiane Nerb-Straub begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Feier. Immer dienstags finden sich die Schüler in verschiedenen Praxisgruppen zusammen, die alle Schulhalbjahre von den Schülern neu gewählt werden und so Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen. Ein besonderer Grund zum Feiern war die seit nunmehr zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit der Firma „Pizza Adler“ mit den jungen Erwachsenen der Elisabethschule. An einem Vormittag in der Woche faltet eine Gruppe Pizzakartons und liefert sie an das Unternehmen. Zur Belohnung gibt es jedes Mal eine leckere Pizza, betonte Karin Stemmer. Sie leitet die Gruppe seit März. Ins Leben gerufen hatte das Projekt Förderlehrer Franz Breitsameter 2007. Seit 2008 ist dieses Projekt fest im Unterricht verankert. (mz)

