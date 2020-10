vor 32 Min.

Eltern empört: DHG-Schüler von eigener Mensa ausgeschlossen

Es gibt Ärger wegen der Mensa am Deutschherren-Gymnasium in Aichach.

Plus Am Deutschherren-Gymnasium in Aichach ist die Mensa zu - aber nur für die eigenen Schüler. Andere können dort essen. Was Schulleitung und Landratsamt sagen.

Von Max Kramer

In der Mensa am Aichacher Deutschherren-Gymnasium (DHG) herrscht wieder Betrieb. Unter der Woche standen am Büffet Kinder an, um sich mittags etwas zum Essen zu holen. Doch Schüler vom Deutschherren-Gymnasium waren seit Ende der Sommerferien nicht darunter. Die Schüler, die dort bislang in kleinen Gruppen verpflegt wurden, kommen allesamt von den Schulen nebenan. Die Eltern der DHG-Schüler sind empört.

„Ungerechtigkeit“, „Mehr als traurig“, „Alberner geht’s ja nicht mehr“ – so lauten nur drei der vielen Kommentare von Personen, die sich im sozialen Netzwerk Facebook als Eltern von DHG-Schülern ausgeben. „Es duftet und die eigentlichen Schüler des DHG können nur zusehen, wie die anderen Kinder schnabulieren“, schreibt eine Mutter.

Mensa am Deutschherren-Gymnasium in Aichach war geschlossen

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, war die Mensa nach den Sommerferien wegen der Corona-Pandemie komplett geschlossen. Seit zwei Wochen nun darf sie nur von Schülern der Edith-Stein-Schule und der Geschwister-Scholl-Mittelschule besucht werden, die gebundene Ganztags-Angebote in Anspruch nehmen. Dazu kommen wenige Kinder der schulvorbereitenden Einrichtung. Warum also nicht die DHG-Schüler?

Nach Angaben des Landratsamts mussten sich Landkreis, Schulen und der zuständige Caterer auf ein Hygienekonzept einigen. Das DHG habe eine Lösung ohne Büffet bevorzugt, der Caterer aber keine andere Alternative gesehen. Bis eine Lösung ausgehandelt war, dauerte es. Ergebnis war letztlich ein Stufenplan, an dessen Ende die größte der beteiligten Einrichtungen stand – das DHG. „Auch uns wäre es lieber gewesen, wenn unsere Schüler wieder früher in die Mensa gekonnt hätten“, sagt Renate Schöffer, Leiterin des Deutschherren-Gymnasiums, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am Deutschherren-Gymnasium in Aichach ist die Mensa zu - aber nur für die eigenen Schüler. Bild: Franziska Kraufmann/dpa

Rektorin Renate Schöffer: DHG will Schüler schützen

„Das ganze Prozedere musste jetzt aber erst langsam wieder anlaufen. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Schüler steht über allem.“ Den Unmut mancher Eltern könne sie nachvollziehen. Schöffer betont jedoch, man habe diesbezüglich frühzeitig Bescheid gegeben und darum gebeten, dass die betroffenen Kinder ausreichend Verpflegung mit in die Schule bekommen.

Ab kommendem Montag sollen nach Auskunft von Schöffer nun auch wieder Schüler des Deutschherren-Gymnasiums die Mensa im eigenen Haus besuchen können. Sie müssen sich dazu anmelden. Dem Hygienekonzept zufolge werden die Schüler – hauptsächlich von der fünften bis zur siebten Klasse – in Gruppen und Zeitspannen eingeteilt, in denen sie dann möglichst zügig essen sollen. Auch die Snackautomaten sollen dann wieder befüllt sein – ein weiterer Punkt, den Eltern in den vergangenen Tagen in sozialen Medien moniert hatten. „Wir hoffen, dass ab Montag wieder alles reibungslos abläuft“, sagt Schöffer.

