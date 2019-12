vor 51 Min.

Eltern möbeln die Schulbücherei auf

Die Grundschüler aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach haben jetzt Sonne beim Lesen und viele neue Bücher

Die Lesekompetenz ist eine der wichtigsten Grundlagen für das gesamte weitere Leben. Weil Lesen darüber hinaus auch noch Spaß macht, entspannend ist und in unbekannte und spannende Welten entführt, greifen viele Kinder trotz Internet auch heutzutage gerne zum Buch.

Um bei den Schülern der Grundschule Ecknach weiterhin die Lust am Lesen zu fördern, brachte der neu gewählte Elternbeirat die Schulbücherei kürzlich auf Vordermann. Das berichtet die Elternbeiratsvorsitzende Nadine Schwaiger in einer Mitteilung. Die ehemals im Untergeschoss des neuen Schulhauses untergebrachte Bücherei wurde jetzt ins geräumige und sonnendurchflutete Lesezimmer in den Räumen des ehemaligen Schulhauses an der Pfarrer-Steinacker-Straße integriert.

In vielen Arbeitsstunden wurden mit Unterstützung des Hausmeisters Regale aufgebaut sowie alte Bücher aussortiert und durch aktuellen Lesestoff ersetzt. Die Kinder können nun laut Schwaiger je nach Alter aus vielen verschiedenen Geschichten- und Sachbüchern auswählen.

Seitens der Schule wurde ein praktikables Aus- und Rückgabeverfahren entwickelt, um das Ausleihen möglichst einfach zu gestalten. Zusätzlich wurden die vorhandenen Sitzgelegenheiten – auch dank einer nähbegabten Mama – optisch aufgewertet und mit Sitzsäcken erweitert. Mit den Worten „Das Auge liest mit“ freute sich Schwaiger über das große Engagement der Eltern. Jetzt kann auch eine komplette Klasse im Zuge des Unterrichts das Lesezimmer zum Schmökern und Ausleihen nutzen.

Bei der offiziellen Eröffnung im Aichacher Stadtteil freuten sich Kinder und Eltern gleichermaßen. Begeistert meinte ein Junge aus der 2. Klasse: „Die neuen Bücher sind echt cool!“ Der Elternbeirat bedankte sich beim Burschenverein Ecknach für eine Spende von 300 Euro für neue Bücher und bei der Buchhandlung Rupprecht in Aichach, die den Verantwortlichen beratend zur Seite stand.

Im Mai des kommenden Jahres ist an der Ecknacher Schule eine Projektwoche rund um das Thema „Geschichte(n)“ geplant – passend zur Landesausstellung 2020 im Wittelsbacher Land. Auch hier will der Elternbeirat mit kreativen Ideen mitgestalten, damit die Woche rund ums Lesen und um Geschichte(n) zu einem echten Erlebnis für die Kinder wird. (AN)