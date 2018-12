20.12.2018

Endspurt beim Aichacher Christkindlmarkt

Musik, Basteln und Nachtwächter am letzten Wochenende

Mit Weihnachtsgeschichten von Nachtwächter Franz Gutmann wird beim Aichacher Christkindlmarkt ins vierte Adventswochenende gestartet. Los geht es am Freitag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr. Treffpunkt für den Rundgang ist an der Bühne. Am Samstag, 22. Dezember, gibt es zwei musikalische Einlagen: Ab 16 Uhr tritt das Männerdoppelquartett „Unterer Lech“ unter Leitung von Marianne Lang auf. Ab 18.30 Uhr gibt das Weihnachtsensemble des Musikvereins Kühbach unter der Leitung von Benjamin Fichtner ein Konzert.

Am Sonntag, 23. Dezember, sind ab 18.30 Uhr auf der Bühne am Stadtplatz die Alphornbläser Sarima zu hören. Am Nachmittag findet in der Stadtpfarrkirche das Altbairische Adventssingen statt, eine Benefizveranstaltung zugunsten der Stiftung Bunter Kreis. Beginn ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

In der Kinderhütte vor der Sparkasse steht am Samstag, 22. Dezember, von 15 bis 18 Uhr Malen mit dem Christkind auf dem Programm. Am Sonntag, 23. Dezember, können Kinder, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr, Pappschachteln verzieren.

An Heiligabend, 24. Dezember, wird das letzte Fenster am Aichacher Rathausadventskalender geöffnet. Der Nikolaus und das Christkind mit seinen Engeln kommen direkt im Anschluss an die um 16.30 Uhr beginnende Kindermette in der Stadtpfarrkirche zum Rathaus. Das Adventsfenster wird gegen 17.15 Uhr geöffnet, also eine Viertelstunde eher als sonst. (AN)

Weitere Informationen im Info-Büro der Stadt Aichach, Telefon 08251/902-0, oder im Internet unter www.aichach.de

Themen Folgen