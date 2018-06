17:02 Uhr

Energie von Bürgern für Bürger von Aichach bis Neuburg

Die BEG investiert in regenerative Energieerzeugung: mit Photovoltaik, Windrädern und künftig auch in kalte Nahwärmenetze.

Bürgerenergiegenossenschaft blickt aufs vergangene Jahr zurück – und in die Zukunft: Neue Solaranlagen und Windräder, kalte Nahwärmenetze für Neubaugebiete

Von Manfred Dittenhofer

Wenn die Mitglieder der Bürgerenergiegenossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt an die Energiegewinnung der Zukunft denken, dann denken sie an Sonne, an Wind, an Erd- und Abwärme. Und sie denken an dezentrale Energiegewinnung. Schwer vorstellbar ist dieser Gedanke für die großen Energieversorger in Deutschland. Denn in deren Zukunftsrechnung sind sie nicht enthalten. Auf der Jahreshauptversammlung schauten der Vorsitzende der BEG, so die Abkürzung des sperrigen Namens, Peter Mießl, und der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Werner Widuckel auf das vergangene Jahr zurück und stellten Planungen für die Zukunft vor.

Den Genossenschaftszusammenschluss zur regenerativen Energiegewinnung gibt es seit 2013. Seither hat sich einiges getan. Aus einstmals 97 Mitgliedern sind inzwischen 276 geworden. Das Genossenschaftskapital hat sich in dieser Zeit von etwas über 100000 Euro auf knapp 290000 Euro fast verdreifacht. Damit wurde die Zielvorgabe von 225000 Euro überboten, obwohl die anvisierten 300 Mitglieder nicht ganz erreicht wurden.

Viel wichtiger aber sind die Projekte der BEG – die angestoßenen und die bereits vollendeten. Und diejenigen, die in Planung sind. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen tragen inzwischen Dächer von Schrobenhausen bis Oberhausen Photovoltaikanlagen der Genossenschaft. Mehr als 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom haben die schon produziert. Der klimafreundlich erzeugte Sonnenstrom würde umgerechnet den Jahresstrombedarf von etwa 400 durchschnittlichen Haushalten decken. In Pfaffenhofen, Gerolsbach, Walting und im Blumenthaler Forst (Aichach/Sielenbach/Dasing) ist die BEG an insgesamt vier Windkraftanlagen beteiligt.

Mehrere Projekte sind in Planung oder entstehen gerade

In Planung oder Entstehung sind in den drei beteiligten Landkreisen gleich mehrere Projekte. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen möchte die Bürgerenergiegenossenschaft bei Brunnen (kombiniert mit Moorkörperschutz) und bei Aresing Freiland-PV-Anlagen realisieren. In Burgheim, Ehekirchen und Königsmoos sollen Neubaugebiete via sogenannter kalter Nahwärmenetze versorgt werden. Bei diesem System zirkuliert in einem geschlossenen Netz Wasser mit einer Temperatur von circa 8 bis 10˚C. Das Wasser stammt aus mehreren Solebohrungen. In den einzelnen Haushalten befinden sich Wärmepumpen, die – ähnlich wie bei einem Kühlschrank – mithilfe von Strom Wärme erzeugen. Da die heutigen Wärmepumpen hocheffizient arbeiten, können so aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme erzeugt werden. Das Gute daran, so Vorstand Manfred Rößle: Der benötigte Strom kann direkt über eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach erzeugt werden. Auch eine Passivkühlung für den Sommer ist möglich.

Im Ungenauer Forst könnten auf Betreiben der BEG bis zu fünf Windkraftanlagen entstehen. Und in Zusammenarbeit mit dem Audi Driving Experience Center in Neuburg arbeitet die BEG an einem Konzept für PV-Anlagen auf dem Gelände.

Mit dem Energie- und Solarverein Pfaffenhofen arbeitet die BEG an der Verwertung von biogenen Reststoffen. Dabei handelt es sich um Reststoffe und biogene Nebenprodukte wie organische Abfälle/Abwässer, land- und forstwirtschaftliche Nebenprodukte und biogene Produktionsreste. Sie werden nicht direkt aus Nutz- oder Energiepflanzen produziert, sondern fallen bei einem vorherigen Verarbeitungsprozess von Biomasse oder bei der Produktion beziehungsweise Ernte von Biomasse an. Land- und forstwirtschaftliche Nebenprodukte zählen genauso dazu wie Stroh, Waldrestholz und Reste aus der forst- und holzindustriellen Produktion. Organische Reststoffe sind aber auch Bioabfälle und Produktionsreste sowie die in der Biotonne gesammelten organischen Abfälle. Genutzt werden können solche Reststoffe bei thermischer Zersetzung oder in Biogasanlagen.

