vor 57 Min.

Engagement: Grubetfreunde suchen dringend nach Helfern

Der Aichacher Verein hat inzwischen mehr als 750 Mitglieder. Dennoch fehlt es an Leuten, die sich aktiv einbringen.

Die Aichacher Grubetfreunde suchen händeringend Leute: Und zwar solche, die mit anpacken wollen. Das machte ihr Vorsitzender Erich Hoffmann jetzt bei der Jahreshauptversammlung klar. So werde die Zahl der Vereinsmitglieder, die sich aktiv engagieren, immer kleiner. Insgesamt zählt der Verein derzeit 765 Mitglieder, wie Thomas Gail erläuterte.

Hoffmann dankte den Vorstands- und Ausschussmitgliedern für die harmonische Zusammenarbeit. Es fehle jedoch ein lebendiges Unterfutter von Mitgliedern, die durch ihr aktives Mittun das Leben im Verein stärken. Möglichkeiten dazu gebe es genug in den Fachgruppen: Aktive Familie, Foto, Neue Medien, Wandern, Bergsteigen, Klettern, Heimatkunde, Natur- und Umwelt, Wasser- und Wintersport – die Angebote sind vielfältig.

Grubetfreunde Aichach: Die Arbeit in der Hütte ist wichtig

Eine große Bedeutung wird auch der Hüttenbewirtschaftung zugeschrieben. Hüttenreferent Richard Seitz sucht dringend Mitglieder, die ihm behilflich sind. Jedes Mitglied, so der Vorsitzende, könne sich auch mit eigenen Ideen in die Grubetgemeinschaft einbringen und damit auch andere Mitglieder begeistern. „Wir brauchen dringend Mitglieder, die aktiv mittun und sich im Verein engagieren“, appellierte Hoffmann an das Gemeinschaftsgefühl. „Ihr seid unsere Stützpfeiler, mit eurem Mittun lebt die Aichacher Grubetgemeinschaft.“

Schriftführerin Geni Schormair ließ die Höhepunkte des Vereinsjahrs Revue passieren. Dazu zählten die Sonnwendfeier, die erste Grubet Wiesn und das Martinsfest, zu dem weit über 2000 Gäste begrüßt wurden. Wintersportreferent Thomas Kugler freute sich über eine gelungene Wintersaison 2018/2019. Gefreut hat sich Thomas Kugler über ein junges Team, das frisch in die Ausbildertätigkeit eingestiegen ist. So können die Wintersportler auch in der kommenden Saison Technik und Sicherheit auf Skiern verbessern und den Kursteilnehmern aktuelles Wissen im Wintersport vermitteln. Einstimmig verabschiedet wurde die neue Vereinssatzung, die aufgrund der Datenschutzverordnung überarbeitet werden musste.

Ausflug führt Grubetfreunde nach Kiel

Beim Jahresausflug der Grubetfreunde nach Kiel vom 20. bis 24. Mai sind noch Plätze frei. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 08251/4945 anmelden. Zusammen mit dem Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg ist am Samstag, 25. Juli, ab 9 Uhr, ein Aktionstag im Landschaftsschutzgebiet am Silberbrünnl unter dem Motto „Quellmoor – Heimat der Trollblume“ geplant. Dabei wird das geschützte Gebiet gemäht. Wer die Aktion unterstützen will, ist beim Zusammenrechen des Mähguts willkommen. Gummistiefel und Handschuhe sind mitzubringen. Nach getaner Arbeit gibt es für alle Helfer eine Brotzeit. Zudem kann man vom LPV Wissenswertes über die seltenen Pflanzen am Silberbrünnl erfahren. Aus organisatorischen Gründen ist hierzu eine Anmeldung bis zum 18. Juli erforderlich. (ak)

