vor 16 Min.

England katapultiert die Bürgermeister an die Spitze

Die „Three Lions“ stehen im Halbfinale, das Tipp-Team der Ortsvorsteher klettert dadurch an die Tabellenspitze. Heute muss Frankreich gegen Belgien ran.

Es läuft bei den Herren mit den drei Löwen auf der Brust: Erst gewinnt England im Achtelfinale sein erstes Elfmeterschießen bei einer WM, dann siegen Harry Kane und Co. im Viertelfinale souverän gegen Schweden. Das Team Bürgermeister hat’s – im Gegensatz zum Team Geistliche – vorhergesehen und katapultiert sich vorbei an die Spitze unserer Gesamtwertung. Allerdings haben auch die Verfolger fleißig Zähler gesammelt, und so drängen sich die Teams, Punkt an Punkt, bis ans Ende der Wertung. Bis zum Finale am Sonntag kann also noch alles passieren. Heute steht das erste Halbfinale auf dem Programm. Unsere Tippgemeinschaften haben einen klaren Favoriten ausgemacht: Belgien wird’s packen, denken alle – fast alle: Der frisch gekürte Tabellenführer und das AN-Team tanzen aus der Reihe. „Chapeau!C’est courageux“, würde Zinédine Zidane sagen. (lot)

Frankreich – Belgien

Gerhard Faltermeier3:2

Zweiter Bürgermeister Affing

(Team Bürgermeister)

Agnes Gschoßmann1:2

Pfarrgemeinderat Unterschönbach

(Team Geistliche)

Carola Haertel2:3

BFV-Kreisvorsitzende

(Team Frauen)

Dieter Bauer1:2

Chrombachstuben Oberschneitbach (Team Gastwirte)

Erich Echter2:1

AN-Mitarbeiter

(Team Aichacher Nachrichten)

Peter Endres0:2

Bauamt Aichach

(Team Recht und Ordnung)

Jürgen Küchler1:2

Sportkegler TSV Aichach

(Team Nicht-Fußballer)

Vladimir Manislavic1:2

Trainer BC Aichach

(Team Fußballer)

