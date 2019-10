vor 9 Min.

Enkel und Urenkel halten die Hubers jung

Wenn es ein Geheimrezept für eine gute und lange Beziehung gibt, das Ehepaar Maria und Stefan Huber aus Griesbeckerzell hat es offensichtlich gefunden: Seit ihrer Hochzeit sind inzwischen genau 60 Jahre vergangen.

Der in Obergriesbach geborene Stefan Huber arbeitete als Schreiner bei der Firma Utz in Griesbeckerzell. Dort entdeckte er eines Tages, dass sein Arbeitgeber eine Tochter hat, die ihm gefiel. Auch Maria Utz verliebte sich und so machte der inzwischen 92-Jährige damals seinen Chef zum Schwiegervater.

Zwei Töchter und zwei Söhne, acht Enkelkinder und mittlerweile fünf Urenkel halten die beiden in Schwung. Maria und Stefan Huber erleben es als große Freude, das Heranwachsen der Jugend zu sehen. Eine Feier im kleinsten Kreis bedeutet für die mittlerweile 85-jährige Maria und Stefan Huber deshalb ein großes Fest. Dazu gab es keinen besseren Ort, als die Zeller Faschingshalle. Da nahezu alle Familienmitglieder des diamantenen Paares eine Faschingskarriere hinter sich haben, ist es fast schon normal, wenn ein ehemaliger Präsident, Prinzen und Prinzessinnen, Gardemädchen, Mitglieder der Ranzengarde oder ein Hofmarschall Glückwünsche überbringen. (if)

