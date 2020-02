vor 50 Min.

Ensemble Vitilo spielt im Pfarrzentrum

Musik aus Romantik und Impressionismus ist in Aichach zu hören

Im Rahmen der Konzertreihe von Arzberger Classics spielt das „Ensemble Vitilo“ am Samstag, 29. Februar, ab 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach. Das Ensemble tritt in einer selten zu hörenden Kombination mit Streichquartett, Flöte, Klarinette und Harfe auf und wird als Hauptwerk das klangmalerische Septett „Introduction und Allegro“ von Maurice Ravel zu Gehör bringen. Es ist eines der wenigen kammermusikalischen Werke des Komponisten und zeigt seine Meisterschaft fernab seines weltberühmten „Boléro“.

Die Harfenistin Maria Stange lehrt neben ihrer Konzerttätigkeit als Professorin an den Musikhochschulen in Stuttgart und Karlsruhe. Zur Besetzung gehören die Flötistin Andrea Lieberknecht, die wie der Klarinettist Georg Arzberger als Professorin an der Münchner Musikhochschule lehrt. Hinzukommt ein Streichquartett, das sich hauptsächlich aus Musikern der Bayerischen Staatsoper zusammensetzt: David Schultheiß und Janis Olsson (Violinen), Alexa Beattie (Viola) und Rupert Buchner (Violoncello).

Das Programm ist der stimmungsvollen Musik der Romantik und des Impressionismus gewidmet: Nebst Ravels Septett erklingt das virtuose Klarinettenquintett von Carl Maria von Weber. Andrea Lieberknecht wird mit Maria Stange mit „La Flute de Pan“ von Jules Mouquet eine märchenhafte Klangreise mit Flöte und Harfe darbieten. (AZ)

gibt es online unter www.arzberger-classics.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 08258/997444.

