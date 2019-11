vor 2 Min.

Ensemble12 singt in Rehling

Vokalensemble gibt zwei Adventkonzerte in der Pfarrkirche

Der Chor Ensemble12 gibt zwei Adventskonzerte in der Region: Am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus und Katharina in Rehling und am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) erklingt das Programm „In adventu Domini“. Die zwölfköpfige Gesangsgruppe ist ein semiprofessionelles Vokalensemble mit erfahrenen Chorsängern und Gesangsstudierenden der Hochschule für Musik in Nürnberg und steht unter der Leitung von Professor Alfons Brandl.

Die Abfolge der Kompositionen im Programm richtet sich dabei laut einer Mitteilung nach den vier Adventssonntagen und wird in vier Blöcken jeweils von einer Motette von J. G. Rheinberger eingeleitet und von vier verschiedenen Vertonungen des Chorals „Es ist ein Ros entsprungen“ aus der Weihnachtsgeschichte von H. Distler abgeschlossen. Dazwischen erklingen alte und neue Chorsätze von G. Aichinger, I. Antongnini, L. Bardos, M. Duruflé, V. Nees, H. Villa-Lobos, S. Wawer und G. de Wert.

Auch die Zuhörer sind eingeladen aktiv mitzusingen: In Sätzen zu vier bekannten Adventsliedern übernimmt das Publikum die Melodie und das Ensemble begleitet den Gesang. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten. (AN)

