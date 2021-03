vor 35 Min.

Entwarnung: Keine neuen Corona-Infektionen auf Bauernhof

Nach vier positiven Corona-Tests im Februar sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb keine weiteren Infektionen aufgetreten. Die Zahlen bleiben stabil.

Von Carmen Jung

Das Landratsamt gibt Entwarnung für einen landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreisnorden. Dort waren im Februar vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem Reihentest von 55 Mitarbeitern waren alle Ergebnisse negativ. Trotzdem fand am Montag ein weiterer Reihentest statt. Die Ergebnisse liegen laut Landratsamt noch nicht vor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei 22,3

Am Dienstag hat sich der herausragende Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Aichach-Friedberg vom Montag wieder etwas relativiert. Er lag am Montag bei 16,3, aktuell rangiert er bei 22,3 Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Aufgrund der niedrigen Werte musste das Gesundheitsamt erstmal an diesem Wochenende keine tagesaktuellen Zahlen melden. Trotz der Nachmeldungen ist aber die Zahl der Infektionen im Wittelsbacher Land weiterhin auf niedrigem Niveau.

So sieht es auch im Krankenhaus aus. In Aichach werden vier Covid-19-Patienten ambulant behandelt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation, sie alle werden beatmet. Außerdem gibt es sechs Verdachtsfälle in Aichach, in Friedberg keinen.

Im Landkreis sind fast 10.000 Menschen geimpft

Insgesamt wurden im Landkreis bis einschließlich Sonntag 9943 Menschen geimpft, darunter 6685 Erstimpfungen.

Die BRK-Schnellteststationen sind gut angelaufen. In Friedberg haben sich am Montag 28 Personen testen lassen, in Mering am Dienstagvormittag 68. Alle Tests waren negativ.

Kostenlose Testmöglichkeiten ohne Voranmeldung gibt es hier:

Mering: Mehrzweckhalle, Luitpoldstr. 8, Sonntag 15 – 17 Uhr, Dienstag zunächst 9 – 11 Uhr und 17 – 19 Uhr

Pöttmes: große Turnhalle der Volksschule, Gartenstraße 28, Mittwoch 18 – 20 Uhr, Samstag 10 – 12 Uhr

Friedberg: Pfarrzentrum St. Jakob, Montag und Donnerstag, 17 – 19 Uhr

Aichach: Testzentrum Aichach, Am Plattenberg 12 (mit Voranmeldung unter www.lra-aic-fdb.de/corona), montags 8 – 17 Uhr, dienstags und mittwochs 10 – 18 Uhr, donnerstags und freitags 10 – 15 Uhr





