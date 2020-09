vor 48 Min.

Er kreiert Kunst aus 1000 Jahre altem Holz

Plus Der Pöttmeser Künstler Bernd Thomas Zimmermann hat sich der Moor-Eiche verschrieben. Nun hat er etwas Neues entdeckt - zu sehen in Aichach.

Von Gerlinde Drexler

Seit Bernd Thomas Zimmermann vor über 30 Jahren im Donaumoos schwarzes Holz – Moor-Eichen – fand, ist er von dem Material fasziniert. Seither arbeitet er an einem offenen Zyklus. Unter dem Titel „1000 Jahre und ein Tag“ stellt er Skulpturen und Schalen-Objekte aus diesem Zyklus in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach aus. Ergänzt wird die Ausstellung mit Fotos von Zimmermann, die die Artenvielfalt im Raum Pöttmes zeigen.

Zimmermann stieß zufällig auf die Moor-Eiche

Zimmermann ist einer der wenigen europäischen Künstler, die für ihre bildhauerische Arbeit das Moor-Eichen-Holz als Schwerpunkt gewählt haben. Mehrere 1000 Jahre ist das Holz alt. Heute weiß der in Pöttmes lebende Künstler: „Bei besonders günstigen Bedingungen der Konservierung gilt es als eines der seltensten und wertvollsten Hölzer weltweit.“ Davon ahnte der 69-Jährige nichts, als er 1987 zufällig auf das schwarze Holz stieß.

Der schreitende Torso ist eines der Objekte, das Bernd Thomas Zimmermann kaum bearbeitet hat. Bild: Gerlinde Drexler

Losgelassen hat ihn die Mooreiche nicht mehr. Zimmermann sagt selbst: „Die Fortführung des Konzepts über die lange Zeitspanne und der Umfang der Arbeiten in ihren unterschiedlichen Facetten sind einzigartig." Man könne auch von der Gründung eines „Genres" Moor-Eichen-Skulptur sprechen. Seinen Moor-Eichen-Zyklus, an dem er seit rund 30 Jahren arbeitet, versteht Zimmermann als künstlerisches Konzept, das bewusst im Zusammenhang mit der 1985 neu gefundenen Heimat am Rande des Donaumooses und den besonderen geologischen Eigenschaften steht.

Zimmermann sucht die innere Geometrie jeder Moor-Eiche

Bei jedem Holz-Fundstück geht es für den Künstler darum, die innere Geometrie zu entdecken und freizulegen. Der eigentlichen Arbeit geht deshalb eine längere gedankliche Auseinandersetzung mit dem Objekt voraus. Manchmal bearbeitet Zimmermann sie nur minimal, weil das Holzstück, wie zum Beispiel beim schreitenden Torso, schon eine Skulptur in sich ist. Komplett bearbeitet sind dagegen Stelen wie der „große Spross“ oder die Schalenobjekte. Mit dieser Werkgruppe nähert sich Zimmermann ganz bewusst der Schnittstelle zwischen Bildhauerei und angewandter Kunst.

Beim Gassigehen entdeckt Zimmermann die Fotografie

Ein ganz anderer Aspekt der Ausstellung sind die Fotos, die Zimmermann beim täglichen Spaziergang mit dem Hund der Tochter geschossen hat. Eigentlich als Ausgleich für das als lästig und zeitraubend empfundene Gassigehen gedacht, fing der 69-Jährige an, die Umgebung mit dem Auge zu erspüren: „Ich richtete mein Augenmerk auf vorher kaum beachtete Besonderheiten, wobei mich immer neue Motive fesselten.“ Bald variierte er die Route und suchte unbekannte Orte auf: „Der tägliche Spaziergang, der als Pflichtübung begann, wurde zur spannenden Entdeckungsreise in der unmittelbaren Umgebung von Pöttmes.“

Die ausgestellten Fotos bewegen sich zwischen malerischer Abstraktion und dem subjektiven Ansatz einer Dokumentation von Flora und Fauna. Bild: Gerlinde Drexler

So entstanden über 300 Naturaufnahmen verschiedener künstlerischer Ebenen mit unterschiedlichen Kamerawinkeln. Sie bewegen sich zwischen malerischer Abstraktion und dem subjektiven Ansatz einer Dokumentation von Flora und Fauna.

Die Ausstellung ist bis Ende November in der Werkstatt-Galerie Schiele, Bauerntanzgasse 3, in Aichach zu sehen.

