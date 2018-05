04.05.2018

Erfolgreiche Prüfung der Hundesportler

Aichach Die Frühjahrsprüfung fand beim Gebrauchthundesportverein (GSV) Wittelsbacher Land statt. Florian Habermeyer bestand den Sachkundenachweis (SKN) fehlerlos. Auch den praktischen Unterordnungsteil der Begleithundeprüfung führte er mit seinem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Eros beeindruckend aus. Im Verkehrsteil wurde Eros mit dem Zertifikat Begleithund (BH/VT) ausgezeichnet. In der weiterführenden BGH1 erhielten Sylke Hörmann mit ihrem Beauceron Lou du Serment des Brumes 89 und Leopold Pilat mit seinem Collie Merlin 90 Punkte. Monika Gun startete mit ihrem Airedale Terrier Henry Eik von Allegra in der BGH2 und erzielte 85 Punkte. Josef Neumair stellte sich mit seinem Labrador Retriever Ronia der BGH3 und bekam 80 Punkte. In der Fährtenprüfung erzielte Ingeborg Gschossmann-Hundseder mit ihrem Mix Leonie 78 Punkte. Andrea Klein bestand die FPr2 mit ihrem Golden Retriever Haily mit 93 Punkten. Heinz Merkl schloss die FH1 mit seiner Deutschen Dogge Una Donna mit 91 Punkten ab. Albin Hamann bekam mit seinem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Bazi ebenfalls in der FH1 96 Punkte. Die FH-Hunde qualifizierten sich damit für die Kreismeisterschaften. (AN)