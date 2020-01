vor 17 Min.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Affing: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Affing: Die Wahlergebnisse zu Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl finden Sie am 15. März in diesem Artikel.

In Affing im Kreis Aichach-Friedberg bedeutet die Kommunalwahl 2020 in Bayern, dass die Wahl von Bürgermeister und Gemeinderat ansteht. Am Abend des 15. März werden sich die Blicke auf die Ergebnisse richten. Wenn die Stimme ausgezählt sind, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse in Affing bei der Kommunalwahl 2020: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Wahllokale in Affing öffnen am 15. März 2020 von 8 bis 18 Uhr. Danach beginnt die Auszählung. Die Ergebnisse sollen noch am Abend veröffentlicht werden. Wir fügen sie dann hier ein:

Der amtierende Bürgermeister Markus Winklhofer wurde im Jahr 2015 abseits von der allgemeinen Kommunalwahl in Bayern gewählt, da sein Vorgänger Rudi Fuchs wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand gegangen war. Bei der Bürgermeister-Wahl 2020 treten neben Winklhofer ( CSU /CBV) auch die Kandidaten Gerhard Faltermeier (Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen) und Carlos Waldmann ( SPD / Freie Bürger) an.

Da Affing mehr als 5000 Einwohner hat, gibt es 20 Sitze im Gemeinderat. So viele Kandidaten werden also bei der Kommunalwahl 2020 in das Gremium gewählt.

Wahlergebnisse der vergangenen Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Affing: Ergebnis der Kommunalwahl

Markus Winklhofer wurde 2015 mit 78,8 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Das waren die Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl im Jahr 2014:

Christliche Bürgervereinigung Affing (CBV): 4

(CBV): 4 Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen (WG M-B): 4

CSU : 3

: 3 Haunswieser Wählergemeinschaft (HWG): 3

Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen (FBGA): 2

(FBGA): 2 Freie Wählergemeinschaft Anwalting (FWG): 2

(FWG): 2 SPD & Freie Bürger: 2

