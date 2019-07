00:32 Uhr

Ergreifender Abschied vom Kaplan

Nach drei Jahren verlässt Helmut Epp Pöttmes. Auf ihn wartet eine Herausforderung im Allgäu

Nach dreijähriger Tätigkeit als Kaplan endet nun die Zeit für Helmut Epp in der Pfarreiengemeinschaft Pöttmes. Epp, der 2016 seine zweite Kaplanstelle nach Memmingen in Pöttmes antrat, wird ab September Stadtpfarrer in Immenstadt im Allgäu.

Kaplan Epp stammt aus Lengenwang im Ostallgäu, war ausgebildeter Kfz-Mechaniker und studierte Theologie und Philosophie in Augsburg mit dem Wunsch, Priester zu werden. Bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul sprach der Kaplan in seiner Predigt von den „fünf Sprachen der Liebe“: Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke von Herzen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit mit dem Hintergrund, dass diese Dinge wichtig für ein gutes Miteinander im Leben seien. Ganz besonders lagen dem Kaplan die Ministranten am Herzen, die ihm ein Fotobuch als Erinnerung an die vielen gemeinsamen Aktivitäten und einen besonderen Dank und viele gute Wünsche mit auf den Weg gaben.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Helmut Specht übergab Epp ein Kruzifix aus Olivenholz, das Pfarrer Thomas Rein segnete, und eine lange Liste mit den Namen derer, die für Kaplan Epp beten wollen. Auch Pfarrer Rein bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und wünschte Epp, dass das Feuer weiterhin in ihm brenne, „um andere vom Glauben zu begeistern“. Äußerst bewegt von so viel entgegengebrachter Sympathie sprach Kaplan Epp den Segen.

Alle Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft waren zu Getränken und Essen mit allerlei Köstlichkeiten auf den Kirchplatz eingeladen. Viele Gläubige verabschiedeten sich dabei persönlich von dem ergriffenen Kaplan. (AN)

Themen Folgen