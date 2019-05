00:33 Uhr

Erholen mit Spaß an zehn Stationen

Am Samstag übergab der Lions Club einen Fitnesswanderweg im Hennental an die Stadt Aichach: (von links) Manfred Schachenmayr, Rolf Knauer, Bürgermeister Klaus Habermann und Lions-Club-Präsident Dr. Rainer Klammert.

Lions Club übergibt der Stadt Aichach den neuen Fitnesswanderweg im Hennental

Von Erich Echter

Armkreisen, Kniebeugen, Drehen – ein neues Angebot für die Naherholung gibt es jetzt in Aichach: Der Lions Club Schrobenhausen-Aichach hat im Hennental nahe dem Kreisgut am Plattenberg einen Fitnesswanderweg geschaffen. Am Samstag übergab er die neue Einrichtung der Stadt. Zehn Stationen entlang des Spazierweges südlich von Untergriesbach sollen für Erholung mit Spaß sorgen.

Die Idee hatte Lions-Club-Mitglied Rolf Knauer. Er hat mit Manfred Schachenmayr die Stationen geplant. Sie erarbeiteten die verschiedenen Übungen an den Stationen, zeichneten Pläne und reichten sie beim Landratsamt und bei der Stadt zur Genehmigung ein. Wie Rolf Knauer bei der Eröffnung am Samstagnachmittag sagte, haben die Mitglieder über 200 Arbeitsstunden geleistet. Besonders dankte er den Sponsoren, wie der Zaunbaufirma Grünert aus Schrobenhausen und der Straßenbaufirma Schweiger aus Schmelchen bei Altomünster sowie dem städtischen Bauhof für die Unterstützung. An den Stationen finden Interessierte nun Anleitungen für verschiedene Übungen wie Armkreisen, Rumpfschwingen, Beinkreisen, Kniebeugen, Bein-Seitenheber, Armpressen, seitliches Armheben, Knieheber und Drehung. Wer dann eine Pause braucht, findet zwischen den Stationen immer wieder Ruhebänke. Rund 20000 Euro hat der Lions Club für die Freizeiteinrichtung investiert.

Lions-Club-Präsident Rainer Klammert betonte, der Fitnesswanderweg solle den Wanderern Spaß machen und ihnen nicht Höchstleistungen abfordern. „Wer will, kann die Übungen ausführen“, sagte er. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann dankte den Mitgliedern des Lions Clubs für ihr Engagement. Er hoffte, dass viele Bürger den Weg nutzen werden.

