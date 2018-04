vor 2 Min.

Erinnerung an den berühmten Aichacher Gerhauser

Christoph Lang erinnert an ehemaligen Bürgermeister Lorenz Aloys Gerhauser, dessen Schicksal und Verdienste.

Von Alice Lauria

Vor 250 Jahren wurde eine der heute berühmtesten Persönlichkeiten Aichachs geboren: Lorenz Aloys Gerhauser. Zu diesem Anlass ließen sich das Stadtmuseum, der Heimatverein Aichach und die Volkshochschule zwei Projekte einfallen. Zum einen wird im Laufe dieses Jubiläumsjahres eine Broschüre über Gerhauser erscheinen. Zum anderen wurde an sein Leben und Wirken in und für Aichach in einem sehr fundiert recherchierten Vortrag erinnert.

Zu diesem Anlass war der Vortragsraum des Aichacher Stadtmuseums voll besetzt. Stadtarchivar Christoph referierte voller Leidenschaft über den berühmten ehemaligen Bürgermeister der Stadt. Gerhauser wurde 1768 als einziges Kind in eine wohlhabende Aichacher Brauerfamilie geboren. Nachdem er das Augsburger St.-Salvator-Gymnasium besucht hatte, beorderte ihn sein Vater zurück nach Aichach, da er dort die heimische Brauerei und Gastronomie übernehmen sollte. Dabei hatte der Sohn eigentlich studieren wollen.

Tatsächlich bezeichnet Gerhauser selbst später seine Kindheit und Schulzeit als glücklichste Zeit seines Lebens. Pflichtbewusst und sehr fromm, wie er war, fügte sich Gerhauser in seine Pflicht als einziger Sohn und die damit verbundene Verantwortung. Zeit seines Lebens aber wird er von zahlreichen Schicksalsschlägen immer wieder aufs Neue zurückgeworfen.

Er verlor drei Ehefrauen

So heiratete er insgesamt dreimal, verlor aber alle drei Ehefrauen relativ jung. Aus seinen drei Ehen gingen zwischen 18 und 23 Kinder – hier sind die Aufzeichnungen widersprüchlich – hervor, wobei der Großteil seiner Kinder schon bei der Geburt oder aber in sehr jungen Jahren starb.

Diese familiären Tragödien in Kombination mit den finanziellen Belastungen der Napoleonischen Kriege zu jener Zeit, Fehlinvestitionen und Uneinigkeiten über die Führung der elterlichen Betriebe zwischen ihm und seinem Vater führten über die Jahre dazu, dass der einst zu den reichsten Mitbürgern Aichachs gehörende Gerhauser bei seinem Tod im Jahr 1837 hochverschuldet und völlig verarmt war.

Böse Zungen könnten behaupten, er habe zu spät auf seinen drohenden Bankrott reagiert. Man könnte aber auch sagen, dass Lorenz Aloys Gerhauser sich mehr um das Wohlergehen der Stadt bemühte als um sein eigenes Vermögen. Wie im Stadtmuseum anhand der 15 Meter langen Collage aus Einquartierungszetteln der durchreisenden Soldaten eindrucksvoll zu sehen ist, hat Gerhauser in den Jahren 1796 bis 1801 bei sich 1700 Offiziersübernachtungen und 18000 Soldatenübernachtungen dokumentiert.

Hinzu kam nicht nur die unentgeltliche Verpflegung all der Männer, sondern auch die Versorgung ihrer Pferde. Darüber hinaus stellte er ein ums andere Mal Geld aus eigener Tasche zur Verfügung, um Aichach vor Plünderung und Brandschatzung der durchziehenden Truppen zu bewahren.

Er dokumentierte Zeitgeschichte

Was diese historische Persönlichkeit für das heutige Aichach überdies so interessant macht, ist sein unermüdlicher Drang, in für damalige Zeit ungewöhnlich hohem Maße Zeitgeschichte zu dokumentieren. Er erkannte, wie wichtig solche Zeugnisse für die Nachwelt werden, und maß der Archivarbeit eine immense Bedeutung bei. Auch erkannte er die besonderen Geschehnisse seiner Zeit als solche und äußerte von sich aus in seinen letzten Lebensjahren den Wunsch, das Aichacher Stadtarchiv und die Registratur sortieren und ordnen zu dürfen. Bis heute gehen Christoph Lang zufolge weite Teile der Anordnungen im Stadtarchiv auf Gerhauser zurück.

Aichach verdankt ihm aber nicht nur das. Auch den Kult um das Geschlecht der Wittelsbacher hat Gerhauser mitbegründet. Zeit seines Lebens war er stark von der Adelsfamilie angetan. Dies brachte ihn im Januar 1806 als Gast auf die Hochzeit der Tochter von König Max I., Auguste Amalie Ludovika von Bayern, mit Napoleons Stiefsohn.

Vor allem aber wird Gerhauser bis heute als Historiker geschätzt. Ihm verdankt die Stadt das Werk „Kriegslasten der Stadt Aichach“. Das Publikum im Stadtmuseum zeigt durch viele Nachfragen nach dem Vortrag sein Interesse.

Themen Folgen