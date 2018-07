00:40 Uhr

Erlebnisbauer werden

Zunächst für Infotag anmelden

Erlebnisbauern öffnen ihren Hof für unterschiedliche Zielgruppen. Es reicht vom Tagesangebot über jahresbegleitende Angebote bis hin zu Mehrtagesangeboten für alle Altersgruppen. Mit dem Aufbau eines Erlebnisbauernhofes können sich Betriebe laut einer Mitteilung des Landwirtschaftsamtes neue Einkommensquellen erschließen, wobei Hofgröße und Bewirtschaftungsform kaum eine Rolle spielen. Um für diese Aufgabe vorbereitet zu sein, bietet die Landwirtschaftsverwaltung eine überregionale Qualifizierung an. Über ein Jahr erwerben die Teilnehmer an 16 Seminartagen (Beginn Januar 2019) Wissen und Können zur Existenzgründung, Angebotsgestaltung, Erlebnispädagogik, Vermarktung und Vernetzung. Die Teilnehmer werden bei der praktischen Umsetzung im eigenen Betrieb betreut. Wer Interesse hat, kann an einem Infotag über diese Erwerbskombination und die Qualifizierung im September teilnehmen.

Wer sich als Interessierter bis 31. August am Landwirtschaftsamt Schwandorf, Regensburger Straße 51, 92507 Nabburg, Telefon 09433/896-321 oder E-Mail Annemarie.Frank@aelf-sd.bayern.de meldet, erhält eine Erinnerung um sich übers Bildungsportal www.diva.bayern.de für den Tag anzumelden. Anmeldung zur Qualifizierung ist erst ab diesem Infotag möglich. Infos im Internet: www.stmelf.bayern.de (Hauswirtschaft) (Erwerbskombinationen) (Erlebnis Bauernhof) bzw. www.lernort-bauernhof.de (AN)

