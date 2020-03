vor 4 Min.

Erlösende Nachricht für Lisa: Stammzellen-Behandlung erfolgreich

Plus Große Erleichterung bei Lisa aus Pöttmes: Die Stammzellen, die sie nach ihrer Leukämie-Erkrankung transplantiert bekam, sind angewachsen. Wie es ihr jetzt geht.

Von Nicole Simüller

Es war eine erlösende Nachricht für Lisa und ihre Familie: Die Stammzellen, die die junge Frau aus Pöttmes nach ihrer niederschmetternden Leukämie-Diagnose kurz vor Weihnachten transplantiert bekam, sind zu 100 Prozent angewachsen. Neue Krebszellen seien nicht in Sicht, erzählt Lisas Mama, Johanna Hross, am Telefon mit hörbarer Freude in der Stimme. „Wir waren heilfroh“, sagt sie. Die Familie feierte das ersehnte Testergebnis dennoch nicht. „Man weiß ja nie, was trotzdem noch kommt“, sagt Johanna Hross.

Ende März steht für Lisa aus Pöttmes ein wichtiger Arzttermin bevor Als nächstes fiebern Lisa und ihre Angehörigen der nächsten Knochenmarkspunktion Ende März entgegen. Eine sehr schmerzhafte Untersuchung, die Lisa schon mehrfach über sich ergehen lassen musste. Mehr als einmal musste sie sogar wiederholt werden, weil das Ergebnis nicht verwertbar war. Davon, was die Untersuchung Ende März ergibt, wird abhängen, ob Lisa weiterhin jede Woche ins Uniklinikum Augsburg kommen muss. „Ein bisschen Angst ist natürlich immer dabei, dass wieder Krebszellen da sind“, sagt Johanna Hross. „Aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Es muss halt sein“, sagt sie mit fester Stimme. Auch wenn sie ihrer Tochter die schmerzhafte Prozedur gerne ersparen würde. Nach wie vor ist Lisa ihrer Mutter zufolge geschwächt und muss sich von dem zwölf Wochen langen, kräftezehrenden Krankenhausaufenthalt erholen. „Es ist schwierig, aber es wird. Sie ist guter Dinge“, erzählt Johanna Hross. Angst vor Coronavirus schränkt Lisas Bewegungsfreiheit ein Jeden Tag gehen sie und Lisa spazieren. Wenn es die Kräfte der jungen Frau zulassen, immer ein kleines Stückchen weiter. Doch nach wie vor muss Lisa aufpassen, dass sie sich nicht ansteckt. Die um diese Jahreszeit übliche Grippewelle schränkt ihre Bewegungsfreiheit zusätzlich ein – ebenso wie die Sorge vor dem Coronavirus. Die Familie lässt daher größte Vorsicht walten, um Lisa nicht in Gefahr zu bringen. Wie sich durch eine Knochenmarkspende Leben retten lässt 1 / 4 Zurück Vorwärts Knochenmarkspenderdatei: In Deutschland gibt es 27 Knochenmarkspenderdateien. Die bekannteste ist die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Über das zentrale Knochenmarkspenderregister Deutschland (ZKRD) werden die Merkmale aller registrierten Spender gespeichert und sind weltweit anonym abrufbar.

DKMS: Sie wurde 1991 gegründet, um der leukämiekranken Mechtild Harf zu helfen. Ihr Ehemann Peter Harf, ihre Töchter und Freunde der Familie starteten damals Registrierungsaktionen, damit sie einen passenden Spender findet. 1991 waren in ganz Deutschland nur 3000 Menschen als Stammzellspender registriert. Heute ist die DKMS nach eigenen Angaben der weltweit größte Verbund von Stammzellenspenderdateien.

Spender: Bei der DKMS Deutschland sind derzeit 5,4 Millionen potenzielle Spender registriert, 2017 kamen 518 000 Personen dazu. In Bayern zählt die Datei 862 304 Spender. Im Schnitt wird von 100 Menschen, die sich registrieren lassen, einer tatsächlich gebeten, Knochenmark zu spenden. 2017 verzeichnete die DKMS in Deutschland mehr als 5000 Stammzellen- oder Knochenmark-Spenden. Allerdings sucht auch jeder zehnte Patient vergeblich einen passenden Spender.

Typisierung: Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann sich als Spender registrieren lassen – online und kostenlos. Man bekommt ein Wattestäbchen-Set nach Hause geschickt, macht einen Wangenabstrich, der dann im Labor auf Gewebemerkmale untersucht wird, sogenannte HLA-Merkmale. Damit ein Empfänger die Spende verträgt, sollten neun von zehn HLA-Merkmale von Spender und Empfänger zusammenpassen. Die Ergebnisse werden anonym gespeichert. Weitere Informationen und das Spendenkonto finden Sie unter www.dkms.de Der Arzt habe empfohlen, mit gesundem Menschenverstand vorzugehen, Abstand zu anderen Menschen zu halten und Kontakt zu Personen zu vermeiden, die in einem Risikogebiet gewesen seien. Einsperren könne und wolle man Lisa freilich nicht. „Wir werden die Zeit hoffentlich schon rumbringen“, sagt Johanna Hross und lacht. Vor wenigen Tagen feierte Lisa ihren 22. Geburtstag Ein willkommener Anlass, den Alltag für kurze Zeit zu unterbrechen, war Lisas 22. Geburtstag am vergangenen Wochenende. Normalerweise kommen an einem solchen Tag immer rund 25 Leute – die Geschwister der Eltern, Nichten und Neffen inklusive. Doch aufgrund des Coronavirus’ und der allgemeinen Grippewelle sagte die Familie die Feier ab. Stattdessen setzte sie sich lediglich im kleinen Kreis mit den Großeltern und einer Freundin zusammen, um miteinander zu frühstücken und Kaffee zu trinken. Das Coronavirus stellt die Familie vor eine große Herausforderung: Lisas Bruder Florian arbeitet in einem großen Betrieb, ebenso ihr Papa Harald. Die Sorge vor einer Ansteckung und den möglichen Folgen für Lisa ist im Hinterkopf immer präsent. Mama Johanna ist seit Herbst freigestellt. Ab Mai will sie wieder arbeiten gehen – wenn der Gesundheitszustand ihrer Tochter es zulässt. 23 Bilder Aktion in Pöttmes: Mehr als 1400 Menschen lassen sich typisieren Bild: Vicky Jeanty Anteilnahme an Lisas Schicksal ist in Pöttmes immer noch groß Noch immer ist die Anteilnahme im Ort an deren Schicksal groß. „Jeder, der uns sieht, fragt nach Lisa“, erzählt Johanna Hross. Obwohl die Typisierungsaktion für die junge Frau und andere Betroffene, bei der sich am ersten Adventswochenende 1462 Menschen in der Pöttmeser Schulturnhalle typisieren ließen, bereits über ein Vierteljahr her ist. „Das ist schön.“ Die Geburtstagsfeier für die 22-Jährige ist übrigens nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Johanna Hross: „Wir haben schon gesagt: Das holen wir im Sommer nach.“

