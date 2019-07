vor 40 Min.

Ermittlungen nach Angriff auf 13-Jährigen im Freibad

Zeugen konnten Täter nicht genau beschreiben. In Dasing eskaliert Streit unter Brüdern. Betreuerin bedroht

Aichach-Friedberg Die Hitze hat einigen Bewohnern des nördlichen Landkreises Aichach-Friedberg am Wochenende offenbar ganz besonders zugesetzt. So musste die Polizei gleich mehrmals wegen Randalen und Gewalttaten ausrücken.

Gewalt im Freibad Los ging es am Freitagabend in Aichach. Laut Polizei wurde ein 13-jähriger Schüler gegen 18.15 Uhr im Freibad von fünf männlichen Jugendlichen, die er nicht kannte, angegangen. Die Jugendlichen drückten ihn zu Boden. Dann wurde er von einem der Täter mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Das wurde zwar von drei Zeugen beobachtet, eine genaue Täterbeschreibung war aber offenbar niemandem möglich. Die Polizei konnte gestern noch keine neuen Erkenntnisse bekannt geben. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 08251/8989-11 an die Polizei zu wenden. Im Bad gab es am Wochenende keine Einlassbeschränkungen oder Ähnliches. Zuständig wäre dafür in erster Linie die Stadtverwaltung, hieß es.

Randale am Vermessungsamt Samstagnacht, kurz nach Mitternacht ging dann ein Anruf bei der Polizei ein, bei dem ein Anwohner mitteilte, dass mehrere junge Leute auf dem Parkplatz des Vermessungsamtes ihr Unwesen treiben würden. Als die Polizei vor Ort war, konnte sie keine Jugendlichen mehr antreffen. Sie fand aber zwei beschädigte Außenlampen und einen beschädigten Bewegungsmelder an den Garagen des Vermessungsamtes vor. Um Hinweise an die Polizei in Aichach wird auch in diesem Fall gebeten unter Telefon 08251/8989-11.

Heckenbrand ausgelöst Beim Versuch, sein Unkraut mit einem Bunsenbrenner zu beseitigen, löste ein 53-jähriger Mann am Freitag gegen 19 Uhr einen Heckenbrand in Aichach aus. Laut Polizei griff das Feuer auf die Fassade eines Wohnhauses über. Der Mann konnte den Brand mit seinem Gartenschlauch löschen, noch bevor die Feuerwehr Aichach eintraf. An der Fassade wurde eine Jalousie und eine Metallabdeckung beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Anhänger überschlägt sich Freitagmittag musste die B300 auf Höhe des Aichacher Stadtteils Untergriesbach kurzzeitig gesperrt werden. Laut Polizei hatte ein 31-jähriger Fahrer eines Pick Up mit angehängtem Anhänger verlor die Kontrolle über seinen Anhänger verloren. Bei der Auffahrt Aichach-Süd kuppelte sich der Anhänger eigenständig ab, fuhr auf die Leitplanke und überschlug sich in den Grünstreifen. Während der Bergung musste die Straße teilweise gesperrt werden, weshalb es zu einem Stau kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Anhänger entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Bedrohung in Ulrichswerkstätten Ein 19-jähriger Mann, der in den Ulrichswerkstätten in Aichach arbeitet, hat Freitagmorgen für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Die Beamten berichten, dass er in das Büro seiner Betreuerin gegangen war und ihr ein Küchenmesser an den Hals hielt. Vorangegangen waren Unstimmigkeiten zwischen dem geistig behinderten Mann und der Betreuerin. Die Betreuerin konnte sich und den Mann zunächst aus dem Büro bringen und sich anschließend befreien. Der 19-Jährige ging zurück ins Büro und bedrohte dort mit dem Messer einen weiteren Betreuer. Der konnte sich ebenfalls aus dem Büro retten. Der junge Mann wurde bis zum Eintreffen der Streife im Büro festgehalten, wo ihn die Polizei widerstandslos mitnehmen konnte. Wegen Fremdgefährlichkeit wurde der 19-Jährige nun im Bezirkskrankenhaus untergebracht. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.

Streit unter Brüdern Ein Streit unter Brüdern ist laut Polizei am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in Dasing eskaliert. Die beiden Männer um die 40 gerieten so heftig aneinander, dass der Jüngere mit einem Messer auf den Älteren losging und drohte, ihn umzubringen. Der Bedrohte brachte sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit und blieb unverletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinem Auto. Als er gegen 1.30 Uhr wieder nach Hause kam war er friedlich, musste sich jedoch wegen seiner Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (kabe)

