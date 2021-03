18:03 Uhr

Eröffnung: Kunden stürmen neuen Supermarkt in Mühlhausen

Die Kunden strömten am Dienstag zuhauf in den neuen Netto-Markt in Mühlhausen. Hier eine Aufnahme an den Kassen.

Plus Fast ein Jahr gab es im Affinger Ortsteil Mühlhausen keinen Supermarkt. Der neue Netto-Discounter lockt mit moderner Ausstattung und einem größeren Angebot.

Von Josef Abt

Lange mussten sie warten, die Bürger im Affinger Ortsteil Mühlhausen und der umliegenden Gemeinden. Doch am Dienstag hat der Netto-Marken-Discounter in Mühlhausen wieder eröffnet. An gleicher Stelle, unmittelbar an der Ortsdurchfahrt am Linken Kreuthweg im Gewerbegebiet. Fast ein Jahr lang mussten die Menschen im Affinger Ortsteil und damit auch die Beschäftigten im Gewerbegebiet und die vielen Camper ohne Supermarkt auskommen.

Das veraltete Vorgängergebäude hatte im April 2020 seine Pforten geschlossen und wurde abgerissen. Das Ziel: ein neuer Marken-Discount in einem modernen und zeitgemäßen Gebäude mit ausgeweitetem, breitem Angebot. Eigentlich war die Neueröffnung schon im Herbst vergangenen Jahres geplant gewesen, doch Corona und eine Verzögerung durch die Genehmigungsbehörde bremsten das Projekt.

Die Eröffnung hat sich verzögert

Das führte zu einem Vierteljahr Verzögerung, wie Christian Weber, der zuständige Vertriebsmitarbeiter von Netto samt Gebietsleiter Expansion, Sven Reichelt, erläuterten. Umso erfreuter zeigte man sich, dass in Mühlhausen nun wieder einer von bayernweit rund 900 Netto-Discountern eröffnet hat. Deutschlandweit zählt die Kette rund 4270 Läden.

Den kirchlichen Segen gab es am Eröffnungstag im neuen Netto-Discounter im Affinger Ortsteil Mühlhausen vom Anwaltinger Pfarrer a.D. Jakob Zeitlmeir. Links von ihm Albert Gutmann vom Schreiblädele, Sven Reichelt Netto-Gebietsleiter Expabsion, Christian Weber Vertrieb, Ruben Hunold Verkaufsleitung und Stephanie Morice Verkaufsleiterin Mühlhausen. Bild: Josef Abt

Bei der offiziellen Eröffnung am Dienstag erhielt der Markt den kirchlichen Segen von Jakob Zeitlmeir, fast 91-jähriger Pfarrer a. D. aus dem Affinger Ortsteil Anwalting. Bereits am frühen Morgen, als sich um 7 Uhr die Türen öffneten, strömten die ersten Kunden in den neuen Laden, der mit vielen Eröffnungsangeboten lockte.

Die Kunden waren überwältigt von dem modernen, hellen Gebäude mit seinen rund 1050 Quadratmetern Verkaufsfläche, also rund 200 Quadratmeter mehr als der alte Laden hatte. Nach Auskunft der Verantwortlichen ist das Geschäft mit neuesten, umweltschonenden Technologien ausgestattet. Vor dem Laden stehen rund 70 Parkplätze zur Verfügung. Im Umfeld wurde sogar noch am Eröffnungstag gewerkelt und es wurde letzte Hand an die Außenanlagen angelegt. Es fehlt noch eine Lärmschutzwand zur Staatsstraße hin, eine Genehmigungsauflage.

Im Laden gibt es eine Back-Station

Das Sortiment des Netto-Marktes umfasst rund 5000 Artikel. In der Filiale gibt es auch eine Leergutstation, der Getränkemarkt wurde nun in die Ladenfläche mit integriert. Übersichtlich auch die zahlreichen, modernen Kühl- und Gefrierfächer für das große Fleisch- und Wurstangebot samt Tiefkühlkost. Neu ist auch die integrierte Bake-off-Station, in der täglich mehrmals frische Backwaren angeboten werden. Ins Gebäude integriert ist wieder ein Ihle- Backshop mit einem größeren Bereich mit Tischen und Stühlen, um auch mal in Ruhe einen Kaffee genießen zu können, derzeit wegen Corona allerdings nur zum Mitnehmen.

Am Eröffnungstag waren freie Parkplätze vor dem neuen Netto-Markt in Mühlhausen rar. Bild: Josef Abt

Besonders erfreut über die Neueröffnung ist Albert Gutmann, der seit dem Abbruch des alten Netto-Gebäudes nun seit fast einem Jahr einen Übergangsladen beim Lech-Camping betrieb. Damit stellte er die Grundversorgung der Mühlhauser mit Artikeln für den täglichen Gebrauch sicher. Jetzt präsentiert er sich den Kunden mit seinem "Schreiblädle" mit einem erweiterten Angebot.

Neben der Lottoannahmestelle konzentriert sich Gutmann voll auf sein Kerngeschäft: Schreibwaren, Geschenkartikel, Zeitungen, Grußkarten und Zigaretten. Das Angebot in seinem Laden, der wie die Bäckerei Ihle sowohl vom Haupteingang wie durch eine separate Eingangstüre erreicht werden kann, hat Gutmann mit regionalen Produkten aus Hofläden erweitert, darunter Nudeln, Liköre oder Kosmetikprodukte wie die Aleppo-Seife. Statt 25 Quadratmeter hat das neue "Schreiblädle" nun 100 Quadratmeter Fläche.

Gebete für den Segen des Marktes

Zusammen mit den Vertretern vom Netto-Discounter wie Christian Weber (Vertrieb), Ruben Hunold (Verkaufsleiter) und Sven Reichelt (Gebietsleiter) sowie Albert Gutmann (Schreiblädle), Gabriele Hensel (Filialleiterin Bäckerei Ihle) sprach Pfarrer a. D. Jakob Zeitlmeir ein paar Gebete, um den neuen Laden zu segnen. Auf die weiblichen Kunden wartete am Eröffnungstag eine Rose.

