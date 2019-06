vor 32 Min.

Erschöpfte Gäste entspannen in der Baderei

Bei den Historischen Tagen auf Schloss Scherneck nutzten am Pfingstwochenende viele Besucher die Möglichkeit, sich in der mittelalterlichen Baderei zu entspannen.

Viele Besucher bei den Historischen Tagen auf Scherneck. Neue Band und Lesungen in der Kapelle kommen gut an

Von Josef Mörtl

Viele Besucher aus ganz Bayern tauchten jetzt auf Schloss Scherneck in die „Anderswelt“ ab. Ritter und edle Damen, Tänzer, Märchenerzähler und viele Lagertruppen entführten die Besucher auf dem Schlossgelände ins Mittelalter. Zahlreiche Gäste kamen selbst in mittelalterlicher Kleidung und vervollständigten so das rege und bunte Treiben.

Die Veranstalter zeigten sich mit den mittelalterlichen Festtagen am Pfingstwochenende vollauf zufrieden. Von Samstag bis Montag spielte nicht nur das Wetter mit. Die Veranstalter freute am meisten, dass das Miteinander im Lagerleben äußerst friedvoll verlief, trotz der vielen Attraktionen auf engem Raum. Die Besucher entdeckten in Scherneck vieles wieder, was das Mittelalter ausmachte.

Sina zum Beispiel präsentierte einen modernen Säbel-Fantasy-Tanz, während sich die Kleinen beim Kinderritterturnier, Ponyreiten, Armbrustschießen oder auf dem Karussell vergnügen konnten. Für die vielen neugierigen Besucher gab es im Schlosshof des weit angereisten Händlervolkes viel zu bestaunen. Von Fellen, handgefertigtem Schmuck, gravierten Hörnern bis hin zu Dekorationen aus Hufeisen, Leder- und Holzartikeln reichte die Palette. In der mittelalterlichen Baderei fanden sehr viele Gäste eine willkommene Erholung.

Einer der Höhepunkte der mittelalterlichen Tage war zweifelsohne die Feuershow der Flammengilde, die bei Einbruch der Dunkelheit den Schlosspark hell erleuchten ließ. Autorin Monika Pfundmeier hielt am Montag in der höfischen Schlosskapelle exklusiv mit der Tanz- und Musikgruppe Tandaradey mehrfach eine Lesung mit ihren prämierten Büchern „Blutföhre“ und „Löwenblut“ ab. Neu war in diesem Jahr die Band „Saitenstreich“ aus Freiburg, die am Sonntag und Montag für Stimmung im Schlosshof sorgte.

Hautnah bestaunen konnten die Gäste an den Historischen Tagen verschiedene Reptilien und Greifvögel. Die Besucher durften Falke, Eule oder Adler mit einem Falknerhandschuh halten. Fehlen durften bei diesen tollen Tagen auch Pferde nicht, sie waren beim Ritterturnier im Einsatz.

Themen Folgen