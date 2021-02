Erste Corona-Mutation: Diesmal passt die Informationspolitik

Plus Über die Entdeckung einer Virus-Mutation am Aichacher Krankenhaus informieren die Verantwortlichen rasch die Öffentlichkeit. Das zeigt einen Lernerfolg.

Jeder hoffte, dass das noch nicht so schnell der Fall sein wird. Doch jedem war auch klar: Virus-Mutanten werden keinen Bogen ums Wittelsbacher Land schlagen. Überraschend ist vielleicht am ehesten noch, dass es uns jetzt schon erwischt hat. Wobei das so eine Frage ist: Es weiß bislang ja keiner, ob nicht schon längst Coronavirus-Mutationen im Landkreis aufgetaucht sind. Jetzt ist eben der erste Fall nachweislich dokumentiert.

Die Kliniken an der Paar haben Zusatztests eingeführt

Die Kliniken an der Paar wollten es zum Glück genau wissen. Sie haben aus freien Stücken schon vor zehn Tagen spezielle Zusatztests bei ihren Covid-19-Patienten eingeführt, die Virus-Mutationen enttarnen können. Das war eine sehr vorausschauende Entscheidung, die noch lange nicht Standard ist in Bayern. Ganz im Gegenteil.

Die Kliniken an der Paar und das Landratsamt fallen in diesem Zusammenhang noch ein weiteres Mal positiv auf: Die Erkenntnis über die Mutation war noch ganz frisch und schon wurde die Öffentlichkeit informiert. Diese Reaktion war exakt so jetzt nötig. Sie zeigt: Die Verantwortlichen haben aus ihrer fehlerhaften Informationspolitik im Zusammenhang mit der Verbreitung des Virus am Friedberger Krankenhaus gelernt. So lässt sich verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückholen.

Hier geht es zum Artikel: Erste Corona-Mutation in Aichach ist ein Alarmsignal

Themen folgen