Erste Energieparty im Wittelsbacher Land steigt in Friedberg

Das Landratsamt lädt am Mittwoch, 18. März, zehn Neugierige in das Zuhause eines Bürgers in Friedberg ein. So soll für nachhaltiges Wohnen geworben werden.

Die meisten Herausforderungen lassen sich besser gemeinschaftlich lösen – so ist es auch beim Klimaschutz, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Viele Bürger gingen mit gutem Beispiel voran und gestalteten ihre Häuser klimafreundlich. Ob mit Ökostrom, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder Dämmung – es gebe viele Möglichkeiten für nachhaltiges Wohnen. Ein Beispiel will das Modernisierungsbündnis des Landkreises genauer vorstellen. So findet am Mittwoch, 18. März, von 18 bis etwa 19.30 Uhr die erste Energieerlebnisparty im Wittelsbacher Land statt.

Die Bürger dürfen schauen, fragen und diskutieren

Dazu lädt das Landratsamt zehn Interessierte in das Zuhause eines Friedberger Bürgers ein. Dieser stellt den Besuchern seine Anlagen vor. Sie dürfen schauen, fragen und diskutieren. Nach einem Rundgang mit Erläuterungen des Eigentümers gibt es die Möglichkeit, sich bei einem netten Beisammensein weiter auszutauschen. Eine angemessene Verpflegung werde laut Landratsamt von der Behörde gestellt. Da etwa ein Viertel unseres CO²-Ausstoßes durch das Wohnen und allein 15 Prozent durch das Heizen verursacht werden, könnten die Bürger zu Hause viel bewirken, betont das Landratsamt.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt

Die Anzahl der Plätze ist auf zehn begrenzt. Name und Adresse des klimaaktiven Gastgebers sowie alle weiteren Informationen erhalten die eingeladenen Gäste mit der Anmeldebestätigung. Kurzfristige Änderungen sind möglich. (AZ)

Anmeldeschluss ist am 16. März

Kontakt: Anmeldung bis Montag, 16. März, unter Telefon 08251/92232 oder online. Fragen beantwortet Charlotte Martin-Stadler, Fachstelle für Klimaschutz, unter klimainfo@lra-aic-fdb.de oder 08251/92365.

