Erstmals Vorverkauf fürs Aichacher Mittelalterfest

Erstmals gibt es vorab Karten für die Mittelalterlichen Markttage im September in Aichach.

In zwei Monaten werden in Aichach die Mittelalterlichen Markttage gefeiert. Wer es bis dahin nicht mehr warten möchte, kann schon vorab Eintrittskarten für das Fest, für die Ritterturniere und Gutscheine erwerben. Erstmals bietet die Stadt Aichach einen Vorverkauf an (wir berichteten). Er findet im Infobüro im Rathaus statt.

Der Eintrittspreis für die Mittelalterlichen Markttage beträgt acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Jugendliche und Gewandete. Die Eintrittskarte gilt für alle drei Festtage vom Freitag, 7. September, bis Sonntag, 9. September. Wer einmal bezahlt, darf also immer wieder kommen. Kinder bis zu einer Größe von 1,20 Metern haben freien Eintritt. Die sogenannten Eintrittsbuttons werden bereits jetzt zu diesen Preisen im Infobüro verkauft.

Auch für die vier Ritterturniere gibt es Eintrittskarten im Vorverkauf. Die beiden Ritterturniere finden am Samstag, 8. September, ab 15 Uhr und am Sonntag, 9. September, ab 16 Uhr statt, die beiden Nachtturniere am Freitag, 7. September, ab 21.30 Uhr und am Samstag, 8. September, ab 21.30 Uhr. Der Eintritt für die Turniere beträgt für Erwachsene sieben Euro und für Kinder bis zwölf Jahren drei Euro.

Damit auch auswärtige Besucher die Chance haben, eines der Turniere zu besuchen, geht nur ein Teil der Karten in den Vorverkauf. Die restlichen Karten gibt es an den Markttagen am Infostand der Stadt und an der Kasse am Turnierplatz jeweils eine Stunde vor Beginn.

Zusätzlich sind im Vorverkauf Gutscheine erhältlich, die an allen Ständen der Aichacher Markttage eingelöst werden können. Buttons, Gutscheine und Eintrittskarten fürs Ritterturnier gibt es auch als Geschenkset im Leinensäckchen.

Im Infobüro sind außerdem weiße Taschentücher erhältlich, die mit dem Logo der Mittelalterlichen Markttage bedruckt sind. Einst hatte Ludwig im Barte, der lange Zeit am Hof des französischen Königs weilte, von dort das Schnupftuch nach Bayern gebracht. Das Motto der Mittelalterlichen Markttage ist in diesem Jahr der Jahreszahl 1418 und Ludwig im Barte gewidmet. Er hatte damals der Stadtverwaltung zufolge den Auftrag zur Verstärkung der Befestigungsanlagen von Aichach gegeben. (AN)

Öffnungszeiten Der Vorverkauf findet im Infobüro im Aichacher Rathaus statt. Das Rathaus ist montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr, montags bis dienstags von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Infos zu den Markttagen, den Teilnehmern und zum Programm im Internet

www.markttage-aichach.de

