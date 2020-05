vor 37 Min.

Erweiterung für Friedhof

Thierhaupten plant im Ortsteil Neukirchen

Nach langen Planungsarbeiten soll der Friedhof im Thierhauptener Ortsteil Neukirchen endlich erweitert werden. Bürgermeister Toni Brugger sprach in der Sitzung des Marktgemeinderates von drei nun vorgesehenen Bauabschnitten für das Projekt: Zunächst soll die bestehende Friedhofsmauer saniert, dann eine Rampe als Verbindung zur niedriger gelegenen Erweiterungsfläche errichtet und schließlich das neue Gelände geschaffen werden.

Planer Walter Herb ging in der Sitzung weiter ins Detail. So wolle man für die neue Mauer Stampfbeton einsetzen, ein Material, das im sakralen Bereich durchaus üblich sei. Außerdem plane man im neuen Friedhofsbereich aktuell mit sieben Doppelgräbern, neun Einzelgräbern, 24 Urnenbodengräbern und 18 Urnengräbern in der Urnenwand. „Eine gute Mischung“, wie sich der Neukirchener Franz Bissinger (früher UB, jetzt CSU) äußerte. Nun soll das Vorhaben zur Genehmigung durch das Landratsamt gebracht werden. (laga)

