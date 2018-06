vor 37 Min.

Es bleibt bei zwei Standorten

Waldkindergarten: Pöttmeser wollen zwei Alternativen prüfen

Zwei Standorte für den geplanten Waldkindergarten in Pöttmes prüfen lassen oder einen aus dem Rennen nehmen, um den erhofften Starttermin im September doch noch zu halten? Darum drehte sich am Dienstagabend die Debatte im Pöttmeser Marktgemeinderat. Sie blieb sachlich, wurde stellenweise aber leidenschaftlich geführt.

CSU- und CWG-Fraktion hatten vorab beantragt, nur noch an einem Standort für den vierten Waldkindergarten im Landkreis festzuhalten. Sie hofften, so das Verfahren zu beschleunigen und möglicherweise Geld im Genehmigungsverfahren zu sparen. Doch Kindergartenreferentin Bärbel Pawel stellte in der Sitzung den Antrag, an beiden Standorten festzuhalten. Aus rechtlichen Gründen musste über diesen Antrag zuerst abgestimmt werden. Er fand mit 10:8 Stimmen eine knappe Mehrheit. Zum einen, weil CSU- und CWG-Fraktion nicht vollzählig waren. Zum anderen, weil zwei Mitglieder der CSU letztlich mit dem Bürgerblock für den Antrag von Bärbel Pawel stimmten. (nsi) "Kommentar und "Land Seite 5

