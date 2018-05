11:34 Uhr

Es gab in Aichach schon einmal einen Zugunfall

Aichacherin erinnert sich an einen Zusammenstoß im Jahr 1959. Sie saß selbst in der Bahn. Damals ging das Ereignis glimpflich aus.

Das schwere Zugunglück am Montagabend in Aichach machte ein Großaufgebot an Rettungskräften nötig. 240 Helfer waren im Einsatz. Es ist nicht der erste Bahnunfall in Aichach. Das jedenfalls betont die 73-jährige Christl Thurnhuber aus Aichach. Sie machte unsere Zeitung auf einen Vorfall ähnlicher Art aufmerksam, der seinerzeit allerdings einen glimpflichen Verlauf genommen hat. Doch sie erkennt Parallelen zum aktuellen Zugunglück.

Es muss nach Thurnhubers Erinnerung 1959 gewesen sein. Damals war sie eine 14-jährige Schülerin und pendelte täglich mit dem Zug, der noch von einer Dampflokomotive gezogen wurde, nach Schrobenhausen. Damals sei der Zug, in dem sie saß, am Aichacher Bahnhof mit einem aus Richtung Ingolstadt kommenden Zug zusammengestoßen. Und zwar, weil der zuständige Bahnmitarbeiter eine Weiche falsch gestellt habe.

Thurnhuber erinnert sich: Nach dem Aufprall gab es „ein großes Geschrei und Gerumpel“, aber es sei nicht viel passiert. Verletzte oder gar Tote habe es nicht gegeben. Sie betont aber: Schon damals wurde die mechanische Technik verwendet, die noch heute am Aichacher Bahnhof in Betrieb ist. Es habe also schon einmal einen ähnlichen Fehler im Aichacher Bahnbetrieb gegeben. Beim aktuellen Zugunglück gehen die Ermittler von menschlichem Versagen aus.

Mit den Folgen des aktuellen Zugunglücks ist das Ereignis von 1959 allerdings nicht vergleichbar. Im Gegenteil. Christl Thurnhuber erinnert sich lachend: „Wir waren froh, dass wir zu spät in die Schule gekommen sind, weil wir eine Schulaufgabe geschrieben haben.“ Das Unglück vom Montag aber macht sie betroffen. „Es muss immer erst was passieren“, sagt Thurnhuber. (jca)

