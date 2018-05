05.05.2018

Es ist angerichtet fürs Brauereifest

Bieranstich ist in Kühbach traditionsgemäß an Christi Himmelfahrt. Prosecco zum Muttertag statt Josefsparteitag am Sonntag. Stockschützen messen sich schon am Donnerstag. Wer wann für die Musik zuständig ist

Von Josef Mörtl

Umberto Freiherr von Beck-Peccoz stand die Vorfreude ins Gesicht geschrieben: Bei der Vorbesprechung zum Kühbacher Brauereifest in den Räumen des Kühbacher Schlosses präsentierte er als erstes die druckfrischen Plakate, die das diesjährige Brauereifest von Donnerstag, 10 Mai, bis zum Festausklang am Sonntag, 13. Mai, ankündigen. Neben dem Schirmherrn, Bürgermeister Hans Lotterschmid, waren auch der Fördervereinsvorsitzende des TSV Kühbach, Norbert Peters, und der Zweite Vorsitzende des Kühbacher Burschenvereins, Mathias Hermann, vor Ort.

Wie angekündigt, fällt der Parteitag der Josefspartei, der stets am Sonntagnachmittag das Festzelt noch einmal gefüllt hatte, heuer aus. An diesem Tag ist Muttertag und der junge Baron hat als Ersatz hierfür ein Muttertagsspezial in den Festablauf eingebaut: Jede Frau, die am Sonntag ins Festzelt kommt, erhält ein Glas Prosecco gratis. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Nachmittag sorgt „AIT Ihr Musiker“ klassisch bayerisch.

Neu ist für kommenden Donnerstag, dass zum Festbieranstich durch Bürgermeister Hans Lotterschmid erstmals die Trachtenkapelle Oberndorf spielen wird. Der Baron lobte die Trachtenkapelle in den höchsten Tönen. Neu ist ebenfalls, dass das 28. Internationale Brauereifest-Turnier der Stockschützen auf Donnerstag vorverlegt wurde. Der Terminkalender ließ den Kühbacher Stockschützen keine andere Wahl. Die Großwetterlage verspricht den Kühbachern sonnige Maitage, die Massen werden wohl wieder auf das Brauereigelände und in die Zelte strömen. Bis zu 20000 Besucher werden erwartet.

Doch wie Fördervereinsvorsitzender Norbert Peters verlauten ließ, werden er und seine knapp 220 TSVler dem Ansturm gewachsen sein. Die Vereinsmitglieder sind im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz. Zusätzlich stellen die Fußballer heuer noch einen Grill auf. Der Renner im Vorjahr waren die Rollbratensemmeln.

Heuer wollen sie noch an einer schnelleren Warenausgabe feilen. Mit über 70 Mitgliedern ist auch der Kühbacher Burschenverein vor Ort. Mit ihrem Weizenzelt und der Bewirtung in der Bar haben auch sie alle Hände voll zu tun. Hinzu kommen noch an die 70 Personen der hiesigen Brauerei, die ebenso im Dauereinsatz sein werden. Ansonsten ist der Programmablauf dem der vergangenen Jahre ähnlich.

Am bestehenden Sicherheitskonzept wird in Kühbach festgehalten. Neben der Polizei vor Ort werden an die 20 Security-Mitarbeiter rund ums Brauereifest für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Veranstalter bitten die Eltern der meist am Freitag zum Partyabend kommenden jungen Besucher, einen Blick auf ihre Sprösslinge zu haben. Wie Bürgermeister Hans Lotterschmid und der junge Baron zugaben, wünschen sich beide nichts sehnlicher als vier friedliche und vor allem unfallfreie Tage in Kühbach.