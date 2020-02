Essen für Schüler: Müssen Pommes bio sein?

Plus Die Köche und Caterer an den Schulen im Kreis Aichach-Friedberg kämpfen mit den Lebensmittelpreisen. Der Kreistag diskutiert am nun darüber, ob das Essen bio sein muss.

Auf dem Speiseplan des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums steht am Mittwoch unter anderem ein winterlicher Farmerschmaus mit Huhn, an der Staatlichen Realschule Affing-Bergen gibt es Cordon Bleu mit Kartoffelsalat oder Kässpatzen. An der Berufsschule in Aichach werden Asia-Nudeln mit Gemüse angeboten – neben dem Verkaufsschlager Currywurst mit Pommes. Wie viele Bioprodukte dabei exakt verwendet werden, ist schwer zu sagen. Mit diesem Thema beschäftigt sich aber am Mittwochnachmittag der Kreistag.

Diskutiert wird dabei über einen Antrag der ÖDP. Die Gruppierung fordert, dass der Landkreis Essensanbieter an den kreiseigenen Schulen vertraglich dazu verpflichtet, vorrangig biologisch, regional sowie saisonal erzeugte Lebensmittel zu verwenden. Als Hauptgrund führt die ÖDP an, dass diese Produkte die beste Ökobilanz haben. Nicht nur an den Schulen, auch an den Kliniken an der Paar und bei Empfängen des Landkreises sollten die aufgeführten Lebensmittel daher bevorzugt werden. „Die Haushaltsmittel sind entsprechend anzupassen“, heißt es im Antrag der ÖDP.

Cafeteria-Betreiberin: Bei Wurst, Käse und Fleisch ist bio unmöglich

Gerade diese finanzielle Komponente ist es, die Edith Stocker die Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Sie hat seit 2016 die Cafeteria an der Aichacher Berufsschule gepachtet. Sie versucht nach eigenen Angaben, wo immer es geht, regionale und saisonale Zutaten zu verwenden. Aber gerade bei Wurst, Käse und Fleisch sei es nahezu unmöglich, Bioprodukte anzubieten. „Die Schüler sind nicht bereit, das zu zahlen“, erklärt Stocker. Sie müsse ohnehin schon am Limit kalkulieren, damit beispielsweise ein Mittagsgericht nicht mehr als 3,50 Euro oder vier Euro kostet. Die Schulleiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, Cornelia Nieberle-Schreiegg, findet, dass es nichts nützt, gesundes Essen anzubieten, wenn die Schüler es nicht annehmen. Der Markt regle das Angebot. Augenzwinkernd verweist Nieberle-Schreiegg darauf, dass viele Gymnasiasten lieber Pommes an der Berufsschule essen als das ausgewogene Angebot der schuleigenen Mensa, genannt Campus-Café, zu nutzen.

Neben täglich wechselnden Gerichten bietet das Mittagsbuffet am Gymnasium auch eine Pastabar, eine Salatbar und eine Suppenbar sowie ein Frühstücks- und ein Pausebuffet an. Einmal wöchentlich gibt es einen Thementag, in dieser Woche den orientalischen Tag. Schulleiterin Renate Schöffer hält das Angebot des Münchner Caterers Günther P. Sporrer durchaus für ansprechend. Er bemühe sich stets, regionale und biologische Produkte zu verwenden, aber gerade diese Lebensmittel hätten in der Vergangenheit auch zu Preiserhöhungen geführt. Ein Teller Hauptspeise oder Bio-Pasta kostet vier Euro. Subventioniert sei das Essen am Gymnasium nicht. „Wenn Eltern drei Kinder haben, geht das schon ganz schön ins Geld“, sagt Schöffer.

Köchin der Affinger Realschule: Bio muss bezahlbar sein

An der Realschule im Affinger Ortsteil Bergen gibt es eine große Küche. Dort kocht seit zwei Jahren Angela Richter, die von ihrem Vater und ihrem Lebensgefährten unterstützt wird. Alle Speisen werden täglich frisch zubereitet, erzählt Richter. Obst, Gemüse und Fleisch kommen von Anbietern aus der Region, sagt sie. Bio seien die Waren aber nur zum Teil: „Wir müssen auch schauen, was die Schüler bezahlen können.“ Je nach Jahreszeit und Angebot sei es mal schwieriger und mal leichter, Bioprodukte einzubauen. Mehr als vier Euro für ein Mittagsgericht will die gelernte Köchin derzeit aber nicht verlangen.

Verwaltungsleiter Georg Großhauser hat im Landratsamt vorab Stellungnahmen verschiedener Sachgebiete zu diesem Thema eingeholt. Neben der Kostensteigerung für das Essen, die etwa bei den Kliniken an der Paar bei 50 Prozent liegen könnte, gibt es bei allem Bemühen, auf ökologische Produkte zu setzen, noch weitere Bedenken. So würden die Aufträge des Landkreises oft an regionale Metzgereien, Bäckereien oder Caterer gehen. Die wenigsten davon wirtschaften aber nach Biokriterien. Fraglich sei auch, ob so viele regionale Bioprodukte verfügbar seien, dass die gesamten Kliniken tagtäglich damit versorgt werden können.

