vor 24 Min.

Europarat würdigt Pöttmes mit Ehrenfahne

Anerkennung für Partnerschaft mit La Haye-Pesnel

Der Markt Pöttmes wird mit der Ehrenfahne des Europarates ausgezeichnet. Er erhält sie für seine besonderen Verdienste um die Verbreitung des europäischen Gedankens. Das teilte Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel in der Sitzung des Marktgemeinderats mit.

Hummel zufolge ist der Europapreis vierstufig: Erster Schritt ist das Europadiplom, danach folgt die jetzt angekündigte Ehrenfahne, anschließend die Ehrenplakette. Erst am Ende gibt es den Gesamtpreis.

Bereits im Jahr 1991 hatte die Gemeinde in Straßburg das „Europa-Diplom“ verliehen bekommen – als Anerkennung für die kommunale Partnerschaft mit der Gemeinde La Haye-Pesnel in der Normandie. Hummel erinnerte daran, dass der damalige Pöttmeser Bürgermeister Hans Schmuttermeier sich erstmals um die erste Stufe des Preises beworben hatte. Dieser war bei der Übergabe in Straßburg dabei. Die Partnerschaft war im Jahr 1980 offiziell ins Leben gerufen worden.

Ein Vertreter des Europarates will nach Pöttmes kommen, um die Ehrenfahne persönlich zu überreichen. Die Gemeinde überlegt nun, die feierliche Übergabe mit dem Besuch der französischen Freunde im August zusammenzulegen.

Schmunzelnd erzählte Hummel, dass Pöttmes eine von zwei deutschen Kommunen ist, die die Ehrenfahne erhält: Die zweite ist die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover, mit der Pöttmes nun in einer Reihe steht. Der Europarat ist keine Institution der EU. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat, dem Organ der Staats- und Regierungschefs, und dem Rat der Europäischen Union, also dem Ministerrat. (nsi)