vor 58 Min.

Europawahl: CSU ist stabil, SPD halbiert

Christsoziale besser als bei Landtagswahl vor sieben Monaten

Bei den Landtagswahlen im Herbst fuhr die CSU im Wittelsbacher Land mit 41,7 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten und Parteigedenken ein. Mit den 45,1 Prozent bei der Europawahl am Sonntag bleiben die Christsozialen zwar immer noch meilenweit hinter früheren Ergebnissen zurück. Sie sind aber im Vergleich zur EU-Wahl 2014 (46 Prozent) nahezu stabil geblieben. Durch einen Übermittlungsfehler der Ergebnisse der Europawahl 2014 durch das Landratsamt haben wir in unserer gestrigen Ausgabe im Artikel und in der Wahltabelle Zahlen zum Gesamt-Wahlergebnis im Wittelsbacher Land von 2014 veröffentlicht, die nicht korrekt waren. Deshalb bringen wir heute noch mal die Tabelle mit den richtigen Zahlen der Ergebnisse aus 2014.

Für die SPD im Landkreis ist das noch ernüchternder: Die Genossen verlieren fast neun Prozentpunkte und holen mit jetzt 7,2 Prozent nicht mal die Hälfte der Stimmen der Grünen (16,6). Für die AfD ist das aktuelle Ergebnis eine Verschlechterung gegenüber dem Urnengang vor fünf Jahren (9,9 Prozent). Sie liegt mit 9,5 auf Platz drei im Landkreis Aichach-Friedberg. Die rechtspopulistische Partei bekommt aber rund zwei Parteipunkte weniger als bei der Landtagswahl vor sieben Monaten. (cli)

