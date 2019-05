00:35 Uhr

Europawahl: So „stimmen“ Gymnasiasten

Politik: Grüne legen weiter zu, CSU bricht in Aichach massiv ein

Zur Juniorwahl waren zur Europawahl junge Leute nicht nur vom Jugendbüro Aichach aufgerufen (wir berichteten): Auch am Deutschherren-Gymnasium in Aichach fand sie statt. Bereits zum fünften Mal beteiligte sich die Schule an dem Projekt. Gewählt wurde eine Woche vor der Wahl. Die Wahl brachte im Vergleich zur Landtagswahl im Herbst erneut überraschende Ergebnisse, berichtet Lehrer Michael Lang.

Insbesondere die CSU erreichte nur 11,5 Prozent und damit nicht einmal mehr halb so viele Stimmen gegenüber der letzten Juniorwahl. Beim Urnengang zur Landtagswahl hatte sie bei den Schülern noch zugelegt. Dagegen konnten die Grünen ihre Gewinne vom Herbst nochmals ausbauen und verbuchen mit 35,8 Prozent nun mehr als das Dreifache der CSU. Auf Platz drei liegen bei den jungen Wählern mit je 7,3 Prozent gleichauf die FDP und „Die Partei“. Ansonsten kamen bei den jungen Wählern nur noch die Freien Wähler auf 5,5 Prozent. Dagegen lagen SPD (3,0 Prozent), ÖDP (4,9 Prozent), AfD (1,8 Prozent), Linke (1,8 Prozent), „III. Weg“, Volt und Tierschutzpartei (je 3,0 Prozent) zwar unter fünf Prozent, hätten aber nach dem Wahlsystem zur Europawahl bei einem solchen Gesamtergebnis jeweils zwei bis fünf der 96 deutschen Mandate im Europaparlament errungen.

Die Wahl wurde unter Leitung der Fachschaft Sozialkunde von der Klasse 10b mit ihrer Lehrerin Margret Kammerl durchgeführt, wahlberechtigt waren alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11. Dabei nahmen von den 177 Wahlberechtigten am Gymnasium 165 teil, sodass sich eine Wahlbeteiligung von 93,2 Prozent ergibt.

Außer am Deutschherren-Gymnasium fand die Juniorwahl im Landkreis Aichach-Friedberg noch an der Mittelschule Sielenbach und der Berufsschule in Friedberg statt, insgesamt an 2760 Schulen im ganzen Bundesgebiet. Eine Juniorwahl organisierte in Aichach auch das Jugendbüro (wir berichteten). Alle Ergebnisse finden sich unter juniorwahl.de. (AN)

Themen Folgen