vor 7 Min.

Ex-SPD-Fraktionschef Fuchs legt Kreistagsmandat nieder

Über fast drei Jahrzehnte zog der 75-Jährige mit an den Fäden. Nach seinem Parteiaustritt zieht er kurz vor der Wahl einen Schlussstrich

Von Christian Lichtenstern

Fast 30 Jahre saß Roland Fuchs in der ersten Reihe im Sitzungssaal im Blauen Palais und zog mit an den Fäden. Jetzt verlässt der bisherige SPD-Fraktionschef die Kreispolitik sozusagen über die Hintertür. Nach seinem Parteiaustritt bei den Sozialdemokraten und dem Wechsel zur CSU-Fraktion im Friedberger Stadtrat vor zwei Wochen (wir berichteten) gibt er sein Kreistagsmandat vorzeitig zurück.

Seine Nachfolgerin ist Ursula Schindler. Die Aichacher Stadträtin war bereits von 2002 bis 2014 für zwei Wahlperioden im Kreistag. Das Gremium muss dem Wechsel in der nächsten Sitzung in zwei Wochen zwar noch zustimmen, doch das ist nur noch eine Formalie. Früher mussten Kreis-, Stadt- oder Gemeinderäte triftige Gründe haben, wenn sie ihr Amt niederlegen wollten. Seit einer Gesetzesänderung 2012 geht das völlig formlos. Seit 1990 war Roland Fuchs im Kreistag von Aichach-Friedberg und führte nahezu von Anfang an, also seit knapp drei Jahrzehnten, die Fraktion. Der 75-Jährige besaß 45 Jahre lang ein rotes Parteibuch und kandidierte auch zweimal (1989 und 1996) als Landrat. Vor zwei Wochen kündigte er noch an, dass er sich 2020 aus der Kreispolitik zurückziehe und bis dahin in der SPD-Kreistagsfraktion bleibe. Jetzt zieht er gleich einen Schlussstrich.

Auch im nächsten Friedberger Stadtrat wird der langjährige SPD-Fraktionschef und frühere Zweite Bürgermeister nicht mehr sitzen. Nach seinem Wechsel zur CSU-Fraktion signalisierte er zunächst sein Interesse an einer Kandidatur bei den Christsozialen. Jetzt steht er aber nicht auf der CSU-Liste. Dafür ist übrigens Bernd Bante dort als Ersatzkandidat zu finden. Der ehemalige SPD-Kreisvorsitzende ging Anfang 2019 zu den Christsozialen. Fuchs verließ nach internen Querelen in der Friedberger SPD die Partei. Streitpunkt war seine Nominierung für die Wahl im März.

In der Kreistagssitzung Anfang November geht es mit dem Fuchs-Abschied zum dritten Mal in Folge um die Personalrochade. Im Juli folgte Anne Glas bei den Unabhängigen auf Sepp Bichler. Und im Oktober stand der Partei- und Fraktionswechsel der beiden CSU-Kreisräte Marc Sturm ( Aichach) und Rudi Fuchs (Affing) zu den Freien Wählern auf der Tagesordnung.

Themen folgen