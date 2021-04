Exhibitionist: Mann belästigt mehrere Frauen in Dachau

Ein 36-Jähriger bedrängt mehrere Frauen in Dachau und entblößt dabei auch sein Geschlechtsteil. Die Polizei Dachau sucht Zeugen.

In Dachau hat ein 36-jähriger Mann mehrere Frauen belästigt. Er war am Donnerstagnachmittag im Bereich des Rewe-Marktes in der Königsberger Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, entblößte der 36-Jährige unter anderem sein Geschlechtsteil.

Die Polizei Dachau sucht weitere Zeugen

Eine Streife der Polizeiinspektion Dachau konnte den Mann nach kurzer Fahndung vorläufig festnehmen. Für das weitere Ermittlungsverfahren sucht die Polizei Dachau weitere Zeugen. Der Exhibitionist trug eine auffällig pinkfarbene Jogginghose und ein orangefarbenes Kapuzensweatshirt. Hinweise nimmt die Polizei Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 entgegen. (kneit)

