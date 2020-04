vor 17 Min.

Exhibitionist belästigt Frau

Aichach: Radler stoppt Joggerin an der Paar

Ein Exhibitionist hat am Ostermontag gegen 12.25 Uhr in Aichach eine Joggerin belästigt, berichtet die Polizei. Die 21-Jährige war auf dem Gehweg an der Paar unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage traf sie auf einen unbekannten Radfahrer. Der etwa 60-jährige Mann stoppte laut Polizei vor der Joggerin und stieg von seinem Rad ab. Der Mann nahm Blickkontakt zu der 21-Jährigen auf, zog seine Radlerhose herunter und befriedigte sich anschließend selbst. Die 21-Jährige lief davon und meldete den Vorfall erst später der Polizei. Der Mann trug laut Polizei eine kurze Radlerhose, ein schwarz-weißes Fahrrad-Tanktop mit roten Elementen, einen Fahrradhelm und eine schwarze Sonnenbrille. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Hinweise nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

