vor 18 Min.

Exhibitionist macht durch Gesang auf sich aufmerksam

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Exhibitionisten, der in Aichach auf sich aufmerksam machte.

Ein Exhibitionist machte am Donnerstagabend in Aichach auf sich aufmerksam, indem er sich vor Zeugen entblößte. Aber nicht nur damit.

Ein Exhibitionist war am Donnerstag gegen 19.50 Uhr an der Bahnhofstraße in Aichach unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, machte er durch Gesang auf sich aufmerksam.

Eine Zeugin sah von ihrer Wohnung aus, wie der Mann mit entblößtem Unterkörper an sich manipulierte. Als Passanten ihn ansprachen, flüchtete er stadtauswärts.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei beschreibt den Mann als Dunkelhäutigen mit Glatze. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Mann angesprochen haben sowie Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Aichacher Polizei, Telefon 08251/8989-11, zu melden. (nsi)

Themen Folgen