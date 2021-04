"Extra-Angebot": Landkreis beschleunigt Corona-Impfungen von über 70-Jährigen

Nach Kritik an der Corona-Impfkampagne organisiert der Landkreis Aichach-Friedberg ein "Extra-Angebot" für über 70-Jährige. Wie die Termine vergeben werden.

Alle über 70-Jährigen im Wittelsbacher Land sollen zeitnah ein Corona-Impfangebot bekommen. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Freitag mitteilte, hat Landrat Klaus Metzger entschieden, dafür kurzfristig ein "Extra-Angebot" auf die Beine zu stellen. Er reagiere damit auf Meldungen von Bürgern, die noch keine Einladung zu einem Impftermin bekommen hätten, obwohl sie registriert und im passenden Alter für eine Impfung in den ersten beiden Priorisierungsgruppen seien.

Corona-Impfungen in Aichach-Friedberg: "Extra-Angebot" für über 70-Jährige

"Die Terminvergabe über die bayerische Impfsoftware scheint an dieser Stelle intransparent und nicht immer zuverlässig funktioniert zu haben, deshalb dieses Angebot", wird Metzger zitiert. "Mir liegt es am Herzen, dass gemäß der immer noch gültigen Priorisierung die älteren Menschen im Landkreis jetzt schnell und unbürokratisch endlich zu ihrer ersten Impfung kommen." Wie es in der Mitteilung weiter heißt, kümmere sich Metzger persönlich um das Thema.

Wer mindestens 70 Jahre alt ist und noch keine Einladung zu einem Impftermin bekommen hat, kann sich Samstag und Sonntag, 24. und 25. April, jeweils von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter 08251/924966 im Landratsamt melden. Der Mitteilung zufolge bekommen Anrufer voraussichtlich in der kommenden oder in der übernächsten Woche einen Impftermin, spätestens jedoch in Kalenderwoche 19 (10. bis 16. Mai). Dies sei abhängig von der Menge des Impfstoffs, die der Landkreis zugeteilt bekomme.

Kritik an Impfkampagne: Landrat Metzger stellt sich Fragen

Als Reaktion auf die Kritik an der Impfkampagne wird sich Metzger außerdem in der kommenden Woche den Fragen der Bürger stellen. Das Thema "Impfen" werfe viele Fragen auf und rufe auch "Unverständnis und Groll" hervor, so Metzger. Darüber wolle er sich gerne "ungefiltert" mit den Bürgern austauschen. Er biete allen die Gelegenheit, ihn in der kommenden Woche unter der Nummer 08251/924966 anzurufen: am Dienstag, 27. April, von 9 bis 10 Uhr, und am Mittwoch, 28. April, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. "Machen Sie davon Gebrauch", so Metzger an die Landkreisbewohner gerichtet.

Zur aktuellen Kritik erklärt der Landrat: "Ich nehme angemessene Kritik immer ernst und stelle mich ihr." Er wolle jedoch auch eine Lanze für das Team im Landratsamt brechen: "Seit über einem Jahr, die meiste Zeit davon im Katastrophenfall-Modus, geben wir unser Möglichstes, um den sich ständig ändernden An- und Herausforderungen der Pandemie passend zu begegnen, zusätzlich zu den eigentlichen Aufgaben, deren Erledigung die Bürgerinnen und Bürger zurecht ebenfalls erwarten."

Landkreis will Hausärzte bei Corona-Impfungen unterstützen

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, hat Metzger Dr. Andreas Ullmann, Versorgungsarzt und Bindeglied zwischen Landratsamt und Hausärzten, gebeten, bei den Ärzten abzufragen, "auf welche Weise das Landratsamt das Impfen durch die Hausärzte unterstützen und so möglicherweise beschleunigen könnte". Die Arztpraxen seien neben den Impfzentren eine wesentliche Säule im Kampf gegen die Pandemie. Über Ullmann halte das Landratsamt regelmäßigen Kontakt zu den Hausärzten.

Die Praxen bestellen ihren Impfstoff nicht über das Landratsamt, sondern eigenständig über Apotheken und den Großhandel.

