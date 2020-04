vor 48 Min.

FC Igenhausen feiert ein Jahr später

Fest zum 50-Jährigen auf 2021 verschoben

Seit Sommer 2019 hat das Festkomitee des FC Igenhausen viel Engagement und Herzblut in die Organisation des 50. Gründungsjubiläums des Vereins gesteckt. Es sollte am Wochenende 19. bis 21. Juni stattfinden. Jetzt wird das Fest auf 18. bis 20. Juni 2021 verschoben – also genau um ein Jahr.

Für die Festzeitschrift hatte der Festausschuss schon seit Monaten alte Bilder, Protokolle und Informationen zusammengetragen und verarbeitet, den Termin und die Veranstaltungen beworben, den Kartenvorverkauf für den Kabarettabend mit Chris Boettcher gestartet und Flyer verteilt. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen haben die Verantwortlichen Alternativen ausgelotet und mit ihren Vertragspartnern abgeklärt. Das Festwochenende in Igenhausen soll nun am Wochenende vom 18. bis 20. Juni 2021 stattfinden.

Das Programm bleibt unverändert. Am Freitag ist eine „Summer Night Party“ geplant, am Samstag der Haimer-Bambinicup für die G-Jugend und am Abend Standkonzert, Festumzug und Stimmungsabend mit der Band Big Pack. Der Sonntag beginnt mit einem festlichen Gottesdienst. Danach ist ein Festakt mit Grußworten und Ehrungen vorgesehen. Höhepunkt ist der Kabarettabend am Sonntag, 20. Juni, mit Chris Boettcher und seinem Programm „s‘Beste“. (iek)

Bereits gekaufte Karten für Chris Boettcher behalten ihre Gültigkeit oder können unter Telefon 0179/6326925 (Stephanie Kastner) zurückgegeben werden.