FC Pipinsried trauert um Katharina Höß

Der FC Pipinsried trauert um Katharina Höß, die nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Sie war die gute Seele des Vereins.

Trauer beim FC Pipinsried. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist Katharina Höß im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Über viele Jahre hinweg war Katharina Höß an der Seite ihres Mannes Konrad mitverantwortlich für den Erfolg des Vereins aus der Marktgemeinde Altomünster (Landkreis Dachau). Von der Gründung des Vereins 1967 bis zum Aufstieg in die Regionalliga 2017 - Katharina Höß war stets die gute Seele des Fußballclubs. Konrad Höß, der vor Kurzem 80 Jahre alt wurde, war insgesamt 51 Jahre Präsident des Dorfvereins aus dem Dachauer Hinterland.

"Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre dies alles nicht möglich gewesen und der FC Pipinsried stünde nicht da, wo er heute steht", schreibt der FCP auf seiner Facebook-Seite. "Sie war mit ihrer herzlichen und gutmütigen Art der Mittelpunkt des Vereins. Ihr lag immer das Wohl der Spieler am Herzen, der Verein war ein Teil ihrer Familie. Generationen von Spielern sah sie kommen und gehen, zu den meisten von ihnen bestand bis zuletzt ein nahezu familiärer Kontakt."

Ehemalige Spieler trauern um Katharina Höß

Besondere Freude bereitete Katharina Höß der Umgang mit Kindern: Sie kümmerte sich stets um die Jugendmannschaften des FCP und den Nachwuchs der Spieler.

Viele ehemalige Fußballer des FC Pipinsried meldeten sich bereits zu Wort und sprachen ihr Beileid aus. "Eine der nettesten und stärksten Frauen, die ich kennenlernen durfte. Danke für die schönen Tage, die mir in Erinnerung bleiben", schreibt ein Nutzer auf Facebook. (sry-)

