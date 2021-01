15:25 Uhr

FFP2-Masken-Pflicht: So einfach ist das nicht

Ab Montag gilt in Geschäften und im Nahverkehr auch im Wittelsbacher Land eine FFP2-Maskenpflicht. Die Maßnahme ruft auch Kritik hervor.

Von Carmen Jung

Mit der Zeit werden sie ziemlich ekelhaft. Neulich ausprobiert: zu Fuß in den elften Stock mit FFP2-Maske im Gesicht. Schon in der vierten Etage ist die erste Verschnaufpause nötig, der Puls rast, die Luft wird knapp und die Maske pappt an der Gesichtshaut. Extrem unangenehm ist das und die Gedanken wandern schnell zu den vielen Menschen, die solche Dinger von Berufs wegen tagelang tragen müssen und dabei noch schwerste Pflegearbeit leisten. Das sind wahre sportliche Leistungen und nicht läppische elf Etagen.

FFP2-Masken schützen wirklich vor dem Virus

Dass Masken mit der Zeit beschwerlich werden, ist doch nicht das Problem bei der neuesten Anordnung von Ministerpräsident Söder. Im Prinzip geht schon in Ordnung, dass jeder in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln FFP2-Masken tragen muss. Denn die schützen wirklich vor dem Virus - vorausgesetzt sie wird richtig angewendet. Aber so einfach ist das nicht.

Bis Montag klappt das nicht mit den FFP2-Masken

Denn die Umsetzung ist bis Montag nicht zu schaffen. Das zeigt erste Erfahrungen auch im Landkreis. FFP2-Masken sind zum Teil über Nacht zur Mangelware. Ob bis Montag alle damit sind, die wirklich ein bräuchten, ist äußerst fraglich. Aber noch viel wichtiger ist: Wie soll zum Beispiel arme Rentner oder Hartz IV-Familien das Geld für die teuren Masken auftreiben? Da braucht es rasche und unkonventionelle Lösungen vor Ort. Immerhin hat der Freistaat inzwischen nachgebessert: Er wird 2,5 Millionen kostenlose Masken für Bedürftige ausgeben und es vergoldet eine Kulanzwoche. Ob das? Es wird sich kahl zeigen, wie viele Masken im Wittelsbacher Land ankommen.

