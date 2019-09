vor 34 Min.

Fagott Waltraud sucht seinen Urururururururopa

Kinderkonzertreise kommt beim jungen und älteren Publikum im Aichacher Pfarrzentrum bestens an

Von Brigitte Glas

Klassische Musik ist nur etwas für Erwachsene? Wohl nicht, zumindest nicht bei Georg und Maximilian Arzberger sowie Joseph Rast, den Machern von Arzberger Classics. Auch bei Erwachsenen geht es ihnen stets um Spaß an der Musik und einen unverkrampften Zugang zur sogenannten „ernsten“ Musik. So war ein Konzert speziell für Kinder eigentlich überfällig. Ein solches hat nun im Aichacher Pfarrzentrum stattgefunden. „Waltraud und die Zeitmaschine“ hieß es.

„Ich freue mich, dass so viele Kinder da sind – und dass so viele Erwachsene mitkommen durften“, begrüßte Joseph Rast das Publikum. Eines vorweg: Auch die Großen hatten ein ganz besonderes Musikerlebnis. Für die Kleinen war es eine spannende Stunde mit Musik, die Ingrid Hausl am Fagott und Sebastian Hausl am Schlagzeug gestalteten. Ingrid Hausl ist eine angesehene Musikpädagogin und spezialisiert auf Konzerte mit Kindern.

Im Mittelpunkt steht das Fagott Waltraud, die beste Freundin von Ingrid Hausl. Als sie von ihrem Urururururururopa (siebenmal „Ur“), dem Dulcian hört, der vor vielen hundert Jahren gelebt hat, will sie unbedingt herausfinden, wie er geklungen hat.

Da kommt Sebastian Hausl mit seinem Schlagzeug und Zeitmaschine als Professor Ummer gerade recht. Er soll Waltraud 500 Jahre zurück in die Vergangenheit schicken. Doch leider ist der Zeitforscher ziemlich schusselig und verwirrt, sodass Waltraud auf der Suche nach ihrem Vorfahren in allen möglichen Epochen landet, nur nicht in der gewünschten.

Wer sich traut, darf auf der Bühne mitmachen

Ganz nebenbei bekommen die Zuhörer Werke aus diesen Jahrhunderten zu hören. Am Ende findet Waltraud ihren Urururururururopa. Was den Kindern besonders gefiel: Wer sich traute, durfte mitmachen. Immer wieder kamen Kinder auf die Bühne, um die Zeitmaschine in Gang zu setzen. Samuel war der Mutigste. Er ließ sich von Ingrid Hausl als König aus der Barockzeit verkleiden und bedankte sich für ein speziell für ihn gespieltes Musikstück gnädigst.

Die Kinder waren begeistert, die Erwachsenen auch. Kurzum: Das Experiment ist gelungen.

