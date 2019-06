vor 35 Min.

Fahranfänger in Pöttmes bekifft hinterm Steuer

Ein junger Mann ist laut Polizei am Dienstagmittag in Pöttmes bekifft Auto gefahren.

Bei einer Polizeikontrolle fällt ein 18-Jähriger durch seine drogentypischen Ausfallerscheinungen auf.

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Dienstagnachmittag Polizeiangaben zufolge bekifft Auto gefahren. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann gegen 13.30 Uhr in der Schrobenhausener Straße in Pöttmes. Laut Polizei zeigten sich bei dem Fahranfänger drogentypische Ausfallerscheinungen. Laut Polizei reagierte der Drogenschnelltest positiv auf „THC“, weshalb der 18-Jährige sein Auto abstellen und sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Themen Folgen