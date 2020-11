vor 16 Min.

Fahranfänger prallt in Schönbach frontal gegen einen Baum

Die Aichacher Polizei meldet einen Unfall mit einem 18-jährigen Fahranfänger am Freitagmorgen in Schönbach bei Hollenbach.

Ein 18-Jähriger ist am Freitagmorgen zu schnell unterwegs und verliert in einer Kurve in Schönbach die Kontrolle über seinen BMW. Er wird ins Krankenhaus gebracht.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Freitagmorgen im Hollenbacher Ortsteil Schönbach einen Unfall verursacht. Laut Polizei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Unfall in Schönbach: Der junge Mann war zu schnell unterwegs

Der Mitteilung zufolge war der 18-Jährige gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße von Igenhausen in Richtung Hollenbach unterwegs. Weil er offenbar zu schnell war, sei das Heck seines BMW in einer Rechtskurve in Schönbach ausgebrochen, so die Polizei. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen. Dieser prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand.

Bei dem Unfall erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (jca)

