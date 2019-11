vor 19 Min.

Fahranfänger überschlägt sich mit seinem Auto

Zu schnell auf nasser Straße unterwegs: 18-Jähriger bleibt bei Unfall zwischen Edenried und Zahling unverletzt.

Glück im Unglück hat ein 18-jähriger Fahranfänger am Sonntagmorgen in Edenried gehabt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 10 Uhr mit seinem Auto zwischen Edenried und Zahling unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Straße ins Schleudern geriet. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der 18-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AN)

