vor 44 Min.

Fahranfängerin kommt von Straße ab und überschlägt sich

Eine 18-jährige Autofahrerin verliert bei Altomünster auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und überschlägt sich.

Leichte Verletzungen hat eine 18-jährige Fahranfängerin erlitten, die mit ihrem Auto am Sonntag bei Altomünster von der Straße abkam. Laut Polizei Dachau war die junge Frau gegen 10.15 Uhr auf der Staatsstraße 2047 von Wollomoos kommend in Richtung Oberzeitlbach unterwegs.

Kurz nach Pfaffenhofen kam die junge Frau mit ihrem Auto von der winterglatten on der Straße ab. Der Wagen schleuderte links in den Graben und überschlug sich. Die leicht verletzte 18-Jährige wurde nach Aichach ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AN)

