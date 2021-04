Fahrerflucht: Unbekannter beschädigt geparkten Wagen

Auf dem Netto-Parkplatz in Kühbach streift ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen einen geparkten VW Golf. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat einen geparkten Wagen auf dem Netto-Parkplatz in der Paarer Straße in Kühbach beschädigt. Der Unbekannte streifte am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr einen dort abgestellten VW Golf. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken.

Fahrerflucht in Kühbach: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Die komplette linke Fahrzeugseite des Golf wurde verkratzt und der Geschädigte vermutet eine Schadenshöhe von mindestens 3500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)

