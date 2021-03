Fahrerflucht: Weißer Seat in Aichach von Unbekanntem beschädigt

Ein Auto wird in der Aichacher Innenstadt beschädigt. Der unbekannte Täter begeht Fahrerflucht. Deswegen bittet die Polizei Aichach um Mithilfe.

Ein Unbekannter hat in Aichach Fahrerflucht begangen. Zwischen vergangenem Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, streifte er einen weißen Seat. Das Auto parkte in der Bauerntanzgasse in Höhe der Apotheke. Wie die Polizei mitteilt, wurde die linke hintere Fahrzeugecke des Wagens beschädigt.

Fahrerflucht in Aichach: Die Polizei bittet um Mithilfe

Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegengenommen.

Lesen Sie dazu auch: