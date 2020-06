06:30 Uhr

Fahrradführerschein ausgefallen: Diese Alternative haben Kinder nun

Da der Radl-Führerschein für Schüler in Aichach-Friedberg ausfallen musste, bietet die Kreisverkehrswacht Viertklässlern nun einen Ersatz an. So sieht dieser aus.

Wegen Corona ist in diesem Jahr auch der „Radl-Führerschein“ ausgefallen. Jetzt bietet die Kreisverkehrswacht (KVW) Aichach-Friedberg einen Ersatz für die schulische Radfahrausbildung an, die jedes Jahr alle vierten Klassen absolvieren. In diesem Jahr musste sie jedoch komplett eingestellt werden.

Die Praxis üben können alle Schüler der vierten Klassen auf den Verkehrsübungsplätzen in Aichach und Friedberg. Mit dem ausgearbeiteten Konzept „Fahrradfahren-Praxisübungen für Viertklässler“ reagiert die Verkehrswacht auf die fehlende Mobilitätserziehung. „Damit können wir auch unter Corona-Bedingungen mit unseren Viertklässlern praktische Übungen mit Fahrrad durchführen“, erklärt KVW-Vorsitzender Helmut Beck, der in der Radfahrausbildung einen wichtigen Baustein in der Verkehrserziehung sieht.

Fahrrad-Führerschein: Schüler können von zuhause aus lernen

Die Deutsche Verkehrswacht bietet mit dem Onlineportal radfahrausbildung-zuhause.de unkomplizierte Lerninhalte für zu Hause an. Für das Aichach-Friedberger KVW-Moderatorenteam um Karen Distel ist das eine wichtige Unterstützung für die Eltern, aber kein vollwertiger Ersatz für die Ausbildung.

Das neue Radfahrkonzept, das sich an das Programm „FahrRad…aber sicher!“ anlehnt, hat bereits den ersten Test mit Schülern der Grundschule Dasing mit Unterstützung des Fördervereins Regenbogen erfolgreich bestanden. Zwei Stunden konnten die Kinder unter den kritischen Augen der KVW-Moderatoren und unter Beachtung der verschiedenen Verkehrsregeln Rad fahren. Der Übungsplatz ermöglichte den Mädchen und Buben nach dem kontrollierten Anfahren vom Fahrbahnrand realitätsnah verschiedene Übungen wie Linksabbiegen, Abstand halten, Linksabbiegen an einer Kreuzung und auch die Regel „rechts vor links“ zu verinnerlichen. Daneben erfolgte auf dem Fahrsimulator eine erweiterte Schulung in der Gefahrenlehre. Ebenfalls thematisiert wurden Gefahrenquellen wie der tote Winkel, wie wichtig ein Helm ist und wie hilfreich Sicherheit durch Sichtbarkeit sein kann. Das alles fand unter strenger Berücksichtigung der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen statt.

Beck betont: „Wir wollen mit unserem Angebot die Verbesserung der Radfahrsicherheit von Kindern erreichen.“ Er bietet mit seiner Verkehrswacht weitere Termine an den Wochenenden an. (hbe)

Weitere Infos auf der Internetseite der Kreisverkehrswacht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen